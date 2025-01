Iorio ringrazia i tifosi arancioni e rilancia: "Il nostro campionato non finisce qua"

Non è bastato il sostegno di quasi quattrocento tifosi arancioni che dal primo all’ultimo minuto, e per la verità anche dopo il triplice fischio, hanno cantato e intonato cori a sostegno della Pistoiese. La squadra arancione è uscita dal Benelli senza punti, ma con la consapevolezza di essersi riappropriata finalmente del sostegno dei propri sostenitori, dopo stagioni con risultati difficili e i nefasti avvenimenti della scorsa primavera, col fallimento della Fc Pistoiese e lo spettro di una ripartenza dai bassifondi della piramide dilettantistica.

Oltre ai ventidue all’interno del rettangolo di gioco, a dare spettacolo sono state anche le due tifoserie, contrapposte da una rivalità che pone le proprie radici indietro nel tempo. Da un lato, come detto, lo spicchio di supporter arancioni, dall’altro un Benelli vestito di giallorosso che ha fatto conteggiare quasi tremila presenti i quali non si sono risparmiati nel sostenere Marchionni e i suoi ragazzi. E non sono mancati nemmeno i vip di turno, come testimoniano le presenze dell’imprenditore Flavio Briatore e dell’ex calciatore Marco Borriello in tribuna centrale.

In casa arancione, ciò che rimane del grigio pomeriggio romagnolo è l’amarezza di aver giocato ad armi pari contro la capolista senza però riuscire a piazzare il colpaccio. La stagione della Pistoiese non finisce però qui, come ha voluto sottolineare il numero uno del club Sergio Iorio, che tramite una nota diffusa dalla società pochi minuti dopo il triplice fischio ha elogiato la prova dei suoi ragazzi: "Prima di tutto voglio ringraziare di cuore tutti i tifosi arancioni arrivati a Ravenna. Sono davvero stati encomiabili per la loro presenza e per il loro supporto. C’erano tantissime persone, che hanno dimostrato un grande affetto nei confronti della nostra squadra. Per quanto riguarda la partita, ai punti avremmo meritato molto di più. Nel secondo tempo, in particolare, abbiamo preso in mano le redini del gioco schiacciando il Ravenna nella propria metà campo e ci è mancato solamente il gol".

Iorio ha poi ribadito la volontà della società arancione di essere ancora protagonista della stagione in corso: "Comunque sia sono molto fiero di rappresentare questa nuova Pistoiese – ha aggiunto il presidente -, sono sicuro che con il continuo e crescente supporto e affetto dei nostri tifosi avremo ancora modo di giocare un ruolo importante in questo campionato, che per noi non finisce certo oggi e in cui credo molto".

