Italgronda, arriva il Balca. E c’è voglia di riscatto

Sarà una Italgronda Futsal Prato in cerca di riscatto quella che oggi al Pala Keynes (inizio alle ore 15) riceverà la visita del Balca Poggese. La squadra del Dt Busato e dell’allenatore Calamai ha infatti mancato la qualificazione alla Coppa Italia di categoria perdendo inaspettatamente in casa con il Real Casalgrandese l’ultima gara del girone d’andata, che ha chiuso così al quinto posto. Ma i pratesi hanno la possibilità di iniziare il ritorno ancora con una gara casalinga ed un avversario alla portata (anche se nel turno precedente ha espugnato il campo del Futsal Torrita) e quindi di puntare alla vittoria, anche per riscattare quanto successo all’andata, quando gli emiliani guidati da Velimir Andrejic, ex capitano e allenatore del Prato Calcio a 5, si imposero per 5-3.

Queste le altre partite della prima di ritorno: X Martiri-Mattagnanese, Versilia-Real Casalgrandese, Villafontana-Arpi Nova, Futsal Torrita-Boca Livorno, Bagnolo-Sangiovannese.

La classifica del girone C della serie B: Mattagnanese 24 punti; X Martiri Ferrara 23; Villafontana 21; Boca Livorno 18; Italgronda Futsal Prato 17; Versilia, Balca Poggese, Arpi Nova Campi Bisenzio e Real Casalgrandese 15; Bagnolo e Futsal Torrita 12; Sangiovannese 3.

Massimiliano Martini