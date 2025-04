Italgronda Futsal Prato sfida il Real Casalgrandese per un posto nei playoff

L’Italgronda Futsal Prato gioca alle 15 a Casalgrande contro il Real sperando che non sia l’ultima gara della stagione. E per questo la vittoria è il minimo sindacale, poi bisognerà sperare nei risultati delle dirette concorrenti per guadagnarsi i playoff. La situazione di classifica alla vigilia dell’ultima di regular season è ingarbugliata. La squadra di Busato e Calamai è appaiata a Versilia C5 e Arpi Nova, che affronteranno rispettivamente X Martiri e Bagnolo C5. In caso di arrivo a pari merito a due squadre, i pratesi si qualificherebbero solo se fossero a pari punti col Versilia. Versilia che invece otterrebbero il pass se le tre contendenti chiudessero insieme. Le altre partite: Arpi Nova-Bagnolo, Balca Poggese-Futsal Torrita, Sangiovannese-Mattagnanese, Boca Livorno-Villafontana, Versilia-X Martiri. Classifica: X Martiri 46 punti; Villafontana 41; Bagnolo 35; Balca Poggese 34; Arpi Nova, Italgronda Futsal Prato e Versilia 31; Boca Livorno 30; Mattagnanese 29; Real Casalgrandese 23; Futsal Torrita 21; Sangiovannese 8.

m.m.