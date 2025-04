Italia-Moldavia: al via la vendita dei biglietti per le qualificazioni Mondiale 2026

Parte oggi la vendita dei biglietti per Italia-Moldavia, valida per le qualificazioni al Mondiale del 2026 e in programma al "Città del Tricolore" lunedì 9 giugno alle 20.45. Alle 12 di oggi inizierà la fase di prelazione per i possessori della "Vivo Azzurro Membership Card": domani, invece, sempre alle 12, ecco il via della vendita libera. I biglietti nei centri autorizzati da Vivaticket e sullo stesso sito. Sono disponibili diverse promozioni per Under 12, Under 18, Over 65 e per le famiglie. I prezzi: 20 euro in tribuna Sud (5 euro ridotto per gli Under 12); in tribuna Est laterale si va dai 5 ai 30 euro in base alle varie riduzioni e promozioni e in Est centrale dai 20 ai 40. La Ovest laterale va dai 5 ai 40 e la centrale dai 40 ai 50. Tutto pronto, quindi, per il ritorno degli azzurri a Reggio: sarà la quinta volta e l’ultima fu quattro anni fa con la Lituania (5-0). I ragazzi del ct Luciano Spalletti puntano a tornare ai Mondiali che mancano addirittura dal 2014. Nel gruppo I bisognerà arrivare davanti a Norvegia, Israele Moldavia ed Estonia: la seconda farà i playoff.

g.m.