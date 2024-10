Ivano Rossi a Correggio: "Qui grandi aspettative"

Tutto confermato: il nuovo allenatore della Correggese è Ivano Rossi. L’ex Campagnola, Arcetana e Riese (tra le altre) prende il posto dell’esonerato Claudio Gallicchio. Il compito di Rossi sarà quello di risalire la classifica verso le prime posizioni dell’Eccellenza: i biancorossi hanno raccolto 9 punti in sette turni, frutto di un successo e ben sei pareggi.

Rossi, classe ’68, è ben conosciuto dalla dirigenza correggese: le parti hanno lavorato insieme ai tempi del Campagnola. Proprio il presidente biancorosso Gabriele Marani ha introdotto il nuovo tecnico. "La situazione attuale ci ha molto deluso, e per questo siamo arrivati alla decisione di cambiare la guida tecnica. Siamo convinti che la squadra sia forte e che non abbia ancora espresso tutte le proprie potenzialità. Dobbiamo dare una sterzata importante al nostro campionato perché siamo convinti che ci sia ancora tempo per lottare per gli obiettivi che una società come la Correggese deve avere".

Nella conferenza per presentare Rossi c’erano anche il d.g. Andrea Rossetti e il diesse Alberto Vicini: entrambi hanno ringraziato l’uscente Gallicchio per quanto fatto, oltre ad aver accolto il neo tecnico. Poi parola proprio a Ivano Rossi. "Sono consapevole delle difficoltà: il tempo è poco e dovrò conoscere sia i ragazzi, sia gli avversari perché domenica ci attende subito la partita (sul campo del Colorno alle 15.30, ndr), però sono molto motivato. Quella della Correggese è una panchina importante e quando si arriva qua si sa che le aspettative sono di livello".

Sul fronte Bagnolese, in Promozione, non c’è ancora ufficialità sul nome del post Simone Silvestri (esonerato): nella lista ci sono, tra gli altri, i nomi di Max La Rosa (ex Reggiana e Campagnola per dirne due), e Andrea Capanni (ultima esperienza al Montecchio).

L’ultimo allenamento lo ha guidato il vice Omar Dallari: vedremo in queste ore su chi penderà la decisione. I rossoblù, lo ricordiamo, hanno 6 punti nel girone A (due vittorie e cinque sconfitte), e domenica andranno nel piacentino contro la Sannazzarese che ha 5 punti.

Tornando all’Eccellenza, Simone Siligardi rimane sulla panchina del Fabbrico, arrivato alla terza sconfitta di fila. "Simone gode della piena fiducia della società", fanno sapere dal club.

Domenica la squadra ospiterà lo Zola (4 punti per i reggiani, 11 per i bolognesi), ed è atteso un cambio di passo.

Novità anche nel modenese, allo United Carpi (Promozione, girone B) : lascia in modo consensuale mister Giuseppe Greco, al suo posto Nicolò Gilioli.