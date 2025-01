Jolo trafitto dalla Fogor, il Csl Psc sorride. Tripletta di Santini e la Virtus Comeana vola

Le sorprese non sono mancate ieri, al pari dei gol. E adesso che anche la 18ª giornata dei campionati di Prima e Seconda Categoria è stata archiviata, per le compagini di Prato e provincia è tempo di tirare le somme. Iniziando dal girone D di Prima Categoria, con lo Jolo caduto a sorpresa al Fantaccini: la Folgor Calenzano ha vinto per 1-0. Gli uomini di mister Ambrosio restano se non altro al secondo posto in classifica, ma vedono il Settimello capolista incrementare l’attuale vantaggio sino ad otto punti ed a questo punto non sarà facile arrivare alla vetta (anche se il torneo è ancora lungo). L’attuale seconda forza del raggruppamento deve però ringraziare indirettamente il Maliseti Seano, che ha fermato il Quarrata alla luce del 2-2 finale e ha così impedito che i quarratini (terzi) mettessero la freccia. Il Casale Fattoria ha nuovamente rimandato l’appuntamento con la vittoria, ma il pareggio a reti bianche maturato in casa contro la pericolante Virtus Rifredi rappresenta comunque un buon punto. Si è invece fermato il Prato Nord: l’AM Aglianese ha sfruttato al massimo il fattore-campo, vincendo tuttavia di misura (1-0). E poi c’è il CSL Prato Social Club: Capetta e Pagnotta hanno griffato il 2-1 che ha permesso alla banda Somigli di battere 2-1 il San Godenzo e di tirarsi fuori dalla zona playout.

In Seconda Categoria, sembra riaprirsi la corsa al primato nel girone C: la Valbisenzio di Nenni ha infatti battuto la capolista San Niccolò, con Ferrari e Mazzola mattatori nel 2-1 emerso a Vaiano. La Pietà è riuscita tuttavia ad approfittarne a metà: i ragazzi di coach Trupia non sono andati oltre l’1-1 esterno con il Pistoia Nord (Dano) ma riducono il distacco dalla prima della classe a quattro lunghezze. Stesso punteggio con cui la Galcianese ha pareggiato in trasferta con l’Olimpia Quarrata. Mantenendo la terza piazza, ma a pari merito con la Virtus Montale e con un Tavola sempre più concreto che ha regolato 2-0 il Cintolese. Attenzione alla risalita del Montemurlo in chiave-playoff, dopo l’1-0 inflitto al Chiesanuova. Vittorie anche nei bassifondi: il Mezzana ha espugnato il campo del Montalbano Cecina (2-0) mentre il Vernio ha vinto lo scontro diretto con il Bugiani Pool 84 (Bossahon). E si passa al girone F, dove il Poggio a Caiano capolista ha pareggiato a Sesto (1-1) ma è riuscito a mantenere i tre punti di margine sulla seconda perché La Querce ha bloccato sul pari il Daytona. Una tripletta di Santini ha fatto volare la Virtus Comeana (3-2 contro l’Atletica Castello) sempre più terza, mentre Salliu e Gelsumini hanno certificato il 2-0 della Naldi sull’Avane. Stesso punteggio con cui il San Giusto si è arreso al Cambi alla Laurenziana: urge riscatto.

Giovanni Fiorentino