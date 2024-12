Jonathan Italeng: doppietta e record personale nella vittoria sul Perugia

Prima doppietta stagionale e record personale. Le due reti che hanno dato la vittoria sul Perugia (2-1) hanno un sapore tutto speciale per il loro autore, Jonathan Italeng. Il 23enne attaccante di origine camerunense infatti non aveva ancora segnato due volte nella stessa partita e chiude il girone di andata con 8 gol, mentre in passato in Serie C aveva raggiunto al massimo quota 6 quando giocava nel Montevarchi nella stagione 2022-23. Il centravanti continua comunque a tenere la testa bassa: "Le ultime settimane sono state un po’ dure per noi, ma penso che la vittoria sul Perugia dopo la settimana che abbiamo passato con la sconfitta di Rimini ci possa dare qualcosa in più per affrontare con fiducia la gara contro il Legnago. Spero che ci serva per darci un’altra spinta". Per superare gli umbri ha funzionato l’idea della doppia torre centrale d’attacco Italeng (davanti)-Corona (dietro) pensata da Leonardo Menichini.

"Con Corona mi trovo bene – prosegue Italeng - e so che quando dobbiamo giocare insieme il mister non mi deve dire niente, perché so già cosa devo fare, so già quali sono le caratteristiche del mio compagno di squadra". Il centravanti si è mostrato anche un buon rigorista, segnando la rete dell’1-0 dal dischetto: "Ho cercato di prendermi la mia responsabilità, sapevo che era un momento importante. Durante la settimana proviamo i rigori e poi alla fine è il mister che decide chi li deve tirare in partita". Oltre alle due reti, l’attaccante ha causato anche l’espulsione del portiere Gemello (al 50’ della ripresa) che gli ha rifilato una gomitata. "Mancavano pochi istanti alla fine – racconta – io mi sono messo davanti a lui (Gemello, ndr) e mi ha dato una gomitata. Meno male che l’arbitro l’ha visto... D’altronde quando manca così poco alla fine della partita c’è tanta adrenalina. Io ho cercato di fare qualcosa di utile, di guadagnare tempo per far recuperare i difensori. Mi sono preso una gomitata, ma l’importante è avere vinto".

Sul significato di questo successo il calciatore non ha dubbi: "Questa vittoria è importante per me personalmente, perché con questa doppietta ho raggiunto doppia cifra (nel suo conteggio ci sono anche i due centri in Coppa, ndr) e questo era un obiettivo che mi ero prefissato. Ora però sappiamo che venerdì ci attende una sfida difficile, visto che anche il Legnago (ultimo, ndr) ha la nostra mentalità, ossia fare fare punti per uscire da questa situazione di classifica".

Stefano Lemmi