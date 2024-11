Juniones. Il Seravezza vince ancora e crede nel primato

Nazionale. È un Seravezza Pozzi davvero bello, quello che batte 3-1 il Pontedera e resta in scia della vetta. Dopo 2 autoreti a favore, ci pensa Cini a chiudere i giochi. "Altra prestazione positiva – commenta Massimo Taurino –, il gruppo c’è e ci crede". Classifica: Fezzanese 21; Seravezza e Livorno 18; Tau 17; Pistoiese 16; Grosseto 15; Figline 11; Prato 10; Gavorrano 8; Zenith Prato 7; Pontedera 6; Ghiviborgo 4; Tuttocuoio 1.

Regionale Élite. Nonostante il cambio in panchina, per le dimissioni di Giacomo Vannoni, il Forte dei Marmi 2015 continua a perdere. Contro la Sestese è 0-3. Classifica: Sestese 28; Perignano 23; Lastrigiana 20; Fucecchio e Maliseti Seano 18; Cecina e Lampo Meridien 17; San Giuliano 16; Firenze Ovest 13; A. Arezzo e Bellariva 12; Bibbiena 11; Forte dei Marmi 2015 e Pontassieve 8; A. Piombino 1.

Regionale. Il Pietrasanta torna al successo con il 4-1, di rimonta, sul Lunigiana-Pontremolese. Decisiva un’autorete e i centri di Candelli, Curadini e Guastini. "Nel primo tempo abbiamo sofferto, ma grazie a due palle inattive abbiamo comunque segnato. Molto meglio la ripresa", commenta Luigi Troiso. Torna a far punti il Lido di Camaiore che impatta 0-0 contro Prato. "Partita molto attenta e organizzata. La la squadra si è comportata benissimo concedendo poco all’avversario. Potevamo sbloccarla ma ci manca sempre l’ultimo guizzo", dice Daniele Del Chiaro. Classifica: Pieta 2004 28; Montecatini e Csl Prato 25; A. Lucca 24; Montelupo 23; S. Marco Avenza 21; Capezzano e Larcianese 20; Pietrasanta 18; Giovani Nova 16; Folgor Marlia 15; Poggio a Caiano e Capostrada 11; A. Porcari 10; Lanciotto 9; Quarrata e Lunigiana-Pontremolese 8; Lido di Camaiore 6.

Provinciale Lucca. Il Viareggio resta in scia del primato superando 3-0 la Folgore Segromigno. A segno, negli ultimi 10’, Bertacca, Pucci e Rossi. "Abbiamo penato a sbloccarla, ma abbiamo meritato", assicura Valerio Fommei. Vince con un nettissimo 6-0 il Camaiore contro il Barga. Alle doppiette di Maini e Pardini si aggiungono gli acuti di Tabarrani e Randazzo. Classifica: Castelnuovo 21; Viareggio 17; Valle Ottavo e F. Segromigno 15; Vorno 14; Camaiore 12; S. Macario 11; P. Fosciana e Galleno 8; Montecarlo 7; Capannori 6; P. San Paolo 4; Barga 3; Polo Lucchese 0.

Provinciale Massa. Basta Quagliozzi alla Real FQ per piegare 1-0 il Romagnano e restare in scia al primato. "Vinto una partita complicata e nota di merito a Palmerini, capace di neutralizzare un calcio di rigore", sottolinea Daniele Maiolani. Al Massarosa non basta Di Clemente, perché il Montignoso si impone 3-1. "Perso contro una grande squadra", dice Stefano Maffei. Lo Stiava cade a Massa 4-0. "Buona partita, nonostante la sconfitta", commenta Luigi Del Bigallo. Classifica: Massese 21; Real FQ e Don Bosco Fossone 17; Carrarese Giovani 13; Romagnano e Ricortola 11; Montignoso e Serricciolo 9; Tirrenia 8; A. Carrara e Villafranchese 7; Massarosa e San Lazzaro Lunigiana 4; Stiava 0.

Sergio Iacopetti