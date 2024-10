Juniores, Allievi e Giovanissimi regionali Elite. La Sestese festeggia. Scandicci solo in testa

Nel campionato Juniores Regionali Elite la Sestese continua la marcia da capolista e batte 2-1 Pontassieve. Alle sue spalle, tre punti dietro, c’è il Maliseti Seano che vincendo 2-1 sul Forte dei Marmi ha superato Fucecchio e Lastrigiana. I bianconeri del Fucecchio hanno perso 1-0 in casa dal Bibbiena, mentre la Lastrigiana non è andata oltre l’1-1 nel posticipo contro la Lampo. Nell’altro posticipo invece il Fratres Perignano ha travolto 4-1 il Firenze Ovest, agganciando così Lastrigiana e Sporting Cecina, quest’ultima vittoriosa 3-1 sull’Arezzo Academy. Bella partita nel super derby tra Affrico e Floriagafir vinta 3-2 dai padroni di casa; il San Giuliano ha espugnato per 2-1 il campo dell’Atletico Piombino.

Negli Allievi Regionali Elite lo Scandicci è da solo in testa. Nel weekend la squadra di Bernocchi ha battuto 4-0 la Floria e dimostrando la propria forza. Lo Scandicci ha staccato l’Affrico che è stato sconfitto 2-1 dall’Aquila Montevarchi quindi seconda da sola, approfittando anche del pareggio per 2-2 della Cattolica Virtus contro la Lastrigiana. Terzo gradino della graduatoria per il Forte Dei Marmi, vittorioso 3-1 contro il Seravezza. L’altra vittoria esterna del girone l’ha ottenuta il Tau Altopascio sbancando per 3-0 il campo del Capezzano Pianore. A valanga il Venturina, 6-2 sull’Atletico Lucca. Completano i risultati della quarta giornata altri due pareggi: 0-0 tra Csl Prato e Oltrera; 1-1 tra Sporting Cecina e Sestese.

Nei Giovanissimi Regionali Elite novità in testa al girone: da tre capolista a un solo leader. Si tratta del Tau Altopascio, che ha vinto 2-0 lo scontro al vertice con il Csl Prato. Ha perso la vetta anche l’Aquila Montevarchi, sconfitta 1-0 dall’Affrico. Dietro il Tau, al secondo posto, c’è la Sestese che ha vinto 2-0 con lo Sporting Cecina. Al terzo posto Csl Prato e Aquila Montevarchi, insieme a Cattolica Virtus e Giovani Fucecchio, vittoriose rispettivamente 2-1 contro la Lastrigiana e 3-2 sul campo della Floria. Primo punto dello Scandicci che ha pareggiato 0-0 con l’Academy Livorno. Prima vittoria stagionale del Capezzano Pianore 2-0 sulla Settignanese. San Miniato-Capostrada 2-1.

Francesco Querusti