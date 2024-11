Juniores. Biancazzurre sempre più in alto. Restano a punteggio pieno

Non hanno nessuna intenzione di fermarsi le juniores della Femminile Riccione. Che nella nona giornata di campionato si sono prese tutto anche sul campo dell’Original Celtic Bhoys (3-0). A firmare l’ennesimo successo stagionale delle romagnole questa volta ci hanno pensato Scalisi, Sapori e Amoruso. Così, le biancazzurre della Perla Verde restano al comando della classifica con 18 punti messi insieme in 6 gare giocate. Ancora a punteggio pieno il Riccione è tallonato in classifica da Accademia Spal e Piacenza, staccate entrambe di tre punti e decise a non mollare la presa.

Juniores (9ª giornata): Fossolo 76-Accademia Spal 0-5, Modena-Reggiana 0-0, Original Celtic Bhoys-Femminile Riccione 0-3, Piacenza-Ravenna 3-2. A riposo Pgs Smile e Inter Club Parma.

Classifica: Femminile Riccione 18; Accademia Spal, Piacenza 15; Modena, Original Celtic Bhoys 10; Reggiana 8; Fossolo 76 4; Pgs Smile 3; Ravenna 1; Inter Club Parma 0.