Juniores bianconera sfida Roma City: ultima casalinga al Bertoni

Il Bertoni, questo pomeriggio, ospiterà l’ultima casalinga della Juniores bianconera. I ragazzi di Gill Voria scenderanno in campo alle 16 per affrontare la capolista Roma City (25ma giornata). Tutte le altre gare delle giovanili andranno in scena domani. Gli Allievi disputeranno un’amichevole con l’Orbetello alle 10,30. I Giovanissimi, alle 10, andranno a far visita all’Unione Poliziana, per la dodicesima giornata di ritorno. Gli Esordienti ospiteranno il Monteriggioni, domattina alle 9,15. Infine, i Pulcini bianconeri giocheranno tra le mura amiche con il Castellina Scalo. Roma City 58; Trastevere 52; Ostiamare 48; Poggibonsi 34; Siena 33; Terranuova Triana e Fulgens Foligno 30; Montevarchi 29; Orvietana e San Donato Tavarnelle 28; Trestina 27; Sangiovannese 26; Flaminia Civita Castellana 21; Real Monterotondo 18. La Juniores bianconera, pur quinta, non accederà ai play off, per i 19 punti di distacco dal Trastefere. La classifica dei Giovanissimi: Monteroni 57; Siena 53; San Gimignano 48; Unione Poliziana 42 (fuori classifica); Chiusi 40; Asta 2016 33; Torrita 26; Virtus Biancoazzurra 23; Meroni 22; Castellina Scalo 20; Alberino 19; New Team 2021 9; Amiatina 3.