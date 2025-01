Juniores nazionale. Ai titani basta la testa di Zoffoli per conquistare il derby con Forlì

Basta il colpo di testa di Zoffoli alla Juniores del San Marino per vincere il derby con il Forlì. Davanti al pubblico amico i titani non sbagliano e si prendono tutto contro i romagnoli. Un successo che permette al San Marino di salire a quota 25 in classifica, a un passo dalla Sammaurese e a undici punti dalla capolista Fiorenzuola.

Niente punti in tasca, invece, per lo United Riccione che davanti al pubblico amico ha lasciato tutto alla Spal (2-1), squadra che corre fuori classifica nel girone E. Il gol biancazzurro è stato realizzato da Masini.

Juniores nazionale. Girone E (16ª giornata): Imolese-Cittadella Vis Modena 0-0, Piacenza-Fiorenzuola 0-3, Progresso-Corticella 3-1, Sammaurese-Ravenna 3-1, San Marino-Forlì 1-0, Sasso Marconi-Lentigione 1-6, United Riccione-Spal 1-2.

Classifica: Fiorenzuola 36; Piacenza 33; Cittadella Vis Modena 30; Sammaurese 26; San Marino 25; Lentigione 22; Imolese 21; Progresso 20; Forlì 17; Corticella 16; Sasso Marconi 9; Ravenna 7; United Riccione 5. Fuori classifica: Spal 13.