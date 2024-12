Juniores nazionale. Allo United Riccione il derby con il Ravenna

Pari casalingo senza gol e con un punto in tasca per la Juniores nazionale del San Marino contro il Progresso. Un passo avanti in classifica che porta i biancazzurri della Repubblica a quota 17. Vittoria nel derby con il Ravenna per lo United Riccione che, grazie ai gol realizzati da Ricci e Gjoni, avvicina proprio i giallorossi al penultimo posto della classifica.

Juniores nazionale. Girone E (12ì giornata): Cittadella Vis Modena-Sammaurese (rinviata), Corticella-Sasso Marconi 4-3, Fiorenzuola-Lentigione 2-0, Forlì-Imolese 0-0, San Marino-Progresso 0-0, Spal-Piacenza 0-1, United Riccione-Ravenna 2-1.

Classifica: Piacenza, Fiorenzuola 27; Cittadella Vis Modena 22; Imolese 18; San Marino 17; Lentigione 15; Forlì, Sammaurese 14; Corticella 12; Progresso 11; Sasso Marconi 9; Ravenna 6; United Riccione 5. Fuori classifica: Spal 10.