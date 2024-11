Juniores nazionale, regionale e provinciale. Versiliesi senza acuti. Riscatto Pietrasanta

Nazionale. Sfiora la grande rimonta il Seravezza Pozzi che, sotto 3-0, perde 3-2 contro il Livorno. I centri di Condè e di Riccomini non bastano. "Di buono c’è la prestazione gagliarda" assicura Massimo Taurino.

Classifica: Fezzanese 17; Livorno 15; Tau Calcio e Pistoiese 13; Seravezza Pozzi 12; Grosseto 11; Figline e Follonica-Gavorrano 8; Zenith Prato 7; Prato 6; Città di Pontedera 5; Ghiviborgo 4; Tuttocuoio 0.

Regionale Elite. Il Forte dei Marmi 2015 cade 2-1 sul campo del Bellariva.

Classifica: Sestese 22; Perignano 19; Lastrigiana 18; Affrico e Fucecchio 17; San Giuliano 15; Lampo 14; Maliseti Seano 13; Cecina e Firenze Ovest 12; Bellariva 10; Forte dei Marmi, Arezzo Academy e Bibbiena 7; Pontassieve 5; Atletico Piombino 0.

Regionale. Il Pietrasanta dopo l’1-4 nel derby contro il Capezzano Pianore (Frappa/Usseglio 3, autorete), nel turno infrasettimanale, spazza via la Giovani Nova 3-0. A segno Cardella, Guastini e Rossi. "Successo a cui tenevamo tantissimo e che tutti dedichiamo al nostro Pietro Tartarelli, che ha subito un grave lutto familiare" sottolinea Luigi Troiso. Il Capezzano, di contro, inciampa 4-0 contro il Capostrada. "Prestazione pessima e presuntuosa", ammette Gianluca Di Cola. Doppia sconfitta per il Lido di Camaiore. Dopo lo 0-2 contro il Montelupo arriva l’1-2 contro la Lunigiana-Pontremolese. Doppia sconfitta che costa l’ultimo posto in classifica.

Classifica: Pietra 2004 27; Atletico Lucca 23; Montecatini e Csl Prato 21; Montelupo 20; Capezzano Pianore 19; Pietrasanta e Giovani Nova 15; San Marco Avenza e Larcianese 14; Folgor Marlia 11; Capostrada e Academy Porcari 10; Lanciotto 9; Lunigiana-Pontremolese e Poggio a Caiano 7; Quarrata 5; Lido di Camaiore 4.

Provinciale Lucca. Il Viareggio viene stoppato sullo 0-0 dal Vorno, "meritavamo il successo nonostante fossimo rimasti anche in 10 per l’espulsione di Cusini" assicura Valerio Fommei, ma va peggio al Camaiore che inciampa 3-2 contro il Valle Ottavo. Sconfitta, nonostante i centri di Navari e Martinelli, che si somma anche alle dimissioni dell’allenatore Paolo Moretti per motivi personali.

Classifica: Castelnuovo Garfagnana 15; Folgore Segromigno 12; Viareggio e Vorno 11; Camaiore e Valle Ottavo 9; Montecarlo 7; Capannori 6; Pieve Fosciana e San Macario 5; Galleno 4; Barga e Pieve San Paolo 3; Polo Lucchese 0.

Provinciale Massa. Non va oltre l’1-1, contro il Serricciolo, il Real Forte Querceta. Non basta Quagliozzi. "Pari giusto - commenta Daniele Maiolani -. La sensazione è che quest’anno sia un campionato più difficile è più equilibrato". Il Massarosa cade 3-1 contro la Don Bosco Fossone. Non basta Giannecchini. "Bel primo tempo, ma nella ripresa abbiamo incassato due reti su delle ripartenze", sottolinea Stefano Maffei. Crolla 7-0 lo Stiava a Carrara, contro la Carrarese Giovani.

Classifica: Massese 15; Real Forte Querceta 13; Don Bosco Fossone 11; Romagnano 10; Tirrenia e Ricortola 8; Carrarese Giovani e Villafranchese 7; Serricciolo 5; Atletico Carrara e San Lazzaro Lunigiana 4; Montignoso 3; Massarosa 2; Stiava 0.

Sergio Iacopetti