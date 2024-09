Juniores nazionali e regionali. Il Forte sbanca Pontassieve. Capezzano super

Sono cominciati anche i campionati juniores nazionali e regionali con diverse squadre versiliesi protagoniste fin dalla prima giornata. Il punto della situazione con i risultati, i marcatori e le prime classifiche di gironi.

Juniores Nazionale. Il Seravezza Pozzi va sotto 3-0 contro la Fezzanese per poi cercare la rimonta che si ferma sul 2-3. Illusori i centri di Cutrugno e Beconcini. "Dopo un inizio shock c’è stata una grande reazione - assicura Massimo Taurino -. Meritavamo il pari".

Classifica: Tau Altopascio, Prato, Pistoiese, Grosseto e Fezzanese 3; Figline e Città di Pontedera 1; Tuttocuoio, Livorno, Seravezza Pozzi, Ghiviborgo, Follonica Gavorrano e Zenith Prato 0.

Juniores Regionale Èlite. Un ottimo Forte dei Marmi 2015 sbanca Pontassieve 2-1. Carpentieri e Lagomarsini griffano il colpaccio. "Ottimo spirito di squadra. Abbiamo lottato bene", commenta Giacomo Vannoni.

Classifica: Bellariva, Fucecchio, Maliseti Seano 6; Affrico, Sestese, Lastrigiana 4; Perignano, Firenze Ovest, Cecina e Forte dei Marmi 2015 3; Arezzo Academy, Lampo Meridien e San Giuliano 1; Bibbiena, Pontassieve e Atletico Piombino 0.

Settembre lucchese. Forte dei Marmi 2015 che ottiene anche il pass per i quarti di finale del Settembre Lucchese grazie al 4-1 sul Montecatini e al 2-2 contro il Castelnuovo Garfagnana (Casani-De Angelis). E adesso ci sarà il derbyssimo contro il Real Forte Querceta che, dopo lo 0-2 contro il Tau, ha pareggiato 2-2 contro il Viareggio (Amato-Nutile).

Juniores Regionale. Basta Guastini al Pietrasanta per superare 1-0 il Lanciotto. "Vittoria meritata - assicura Luigi Troiso -. Abbiamo tanta qualità". Un super Capezzano piega 3-1 il Poggio a Caiano. Vitaggio, Baldi e Guidi per il 3-0 già confezionato nel primo tempo. "Ottimo primo tempo", osserva Gianluca Di Cola. Anche per il Capezzano Pianore l’avventura al Settembre Lucchese prosegue. Dopo l’1-3 contro il Fucecchio (Usseglio), decisivo il 4-3 sull’Academy Porcari (Moriconi 2, Toma 2). Cade 1-0 il Lido di Camaiore contro la San Marco Avenza. "Non una bella prestazione - analizza Daniele Del Chiaro -. Ci vuole più cattiveria".

Classifica: Pietrasanta, Capezzano Pianore, Pieta 2004, Atletico Lucca, Montecatini, Larcianese, San Marco Avenza 3; Csl Prato, Academy Porcari, Montelupo, Folgor Marlia 1; Lido di Camaiore, Lanciotto, Lunigiana-Pontremolese, Poggio a Caiano, Quarrata, Capostrada, Giovani Via Nova 0.

Sergio Iacopetti