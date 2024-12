Juniores nazionali. Fezzanese “campione d’inverno“. Doppietta di Fiori, vittoria a Prato

Prato

1

Fezzanese

2

PRATO: Spina, Arkaxhu, Pinzani (60’ Ukwuani), Corrieri, Papanikolaou (85’ Casini), Fiore, Vannucchi, Lombardi L., Negara (85’ Khalil), Lombardi C., Mucaj. All. Carli.

FEZZANESE: Agolli, Galloro, Cuccio (46’ Menini), Carli L., Corrado M., Martera (64’ Agotani), Corrado S. (86’ Ferrari), Costa, Locori, Fiori G., Mazzei (53’ Cristodaro). (A disp. Semeraro, Scollo, Perez Mendez). All. Ponte.

Arbitro: Finoia di Firenze (assistenti Tilli e Virginia Gentili di Prato).

Reti: 33’ e 81’ Fiori G., 61’ Fiore.

PRATO – La juniores nazionale della Fezzanese chiude il girone d’andata al primo posto, espugnando per 2-1 Prato. Il team di Giulio Ponte (nella foto) mantiene tre punti di vantaggio sul Livorno e porta a casa il titolo di ’campione d’inverno’. Verdi in vantaggio al 33’ con un gran tiro di Giacomo Fiori che poi al 47’ e al 59’ calcia fuori da buona posizione. Al 61’ pareggia Fiore di testa. All’81’ la Fezzanese si riporta in vantaggio con Giacomo Fiori, che fa doppietta segnando di testa su cross di Cristodaro.

Altri risultati: Livorno-Tau Altopascio 1-0, Pistoiese-Grosseto 0-2, Seravezza Pozzi-Follonica Gavorrano 0-0, Tuttocuoio-Ghiviborgo 1-1, Zenith Prato-Figline 0-1, riposa Pontedera.

Classifica: Fezzanese 27 punti, Livorno 24, Grosseto 22, Tau Altopascio 21, Seravezza Pozzi e Pistoiese 18, Follonica Gavorrano e Figline 15, Zenith Prato 10, Prato 9, Ghiviborgo 4, Tuttocuoio 2 (Pontedera fuori classifica in quanto società professionistica).

P.G.