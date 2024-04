JUNIORES NAZIONALI. Fezzanese, solo un pari. Addio al sogno playoff

Fezzanese

0

Livorno

0

FEZZANESE: Mazzola, Salvetti, Ferrari R., Bruni (81’ Cuccio), Vignali, Battini, Roncarà, Carli, Tetteh, Sacchelli (65’ Perez Mendez), Zappelli (65’ Ferrari G.). (A disp. Gaggini, Brogi, Agotani, Elmazi). All. Ponte.

LIVORNO: Ciobanu, Haka, Brisciani L., Pacifico, Frroku, Savshak, Tantardini (69’ Mazzantini), Menicagli (71’ Lepri), Bottoni (53’ Biondi), Jendoubi, Angelotti (81’ Goglia). All. Brisciani M.

Arbitro: Tanzella di Spezia (assistenti Chiappini e Rabito).

Note: espulso al 38’ Jendoubi.

LA SPEZIA – Una generosa Fezzanese non riesce a battere, come avrebbe meritato, il Livorno nell’ultima giornata di campionato. Il quInto posto finale non permette l’accesso ai playoff a causa del divario di punti che dal Montevarchi, secondo. Decisivo il rigore sbagliato da Roncarà al 47’, parato da Ciobanu. In precedenza al 4’ Carli, da pochi passi, calcia alto. Al 12’, al 20’ e al 66’ Roncarà impegna Ciobanu. Al 15’ annullato gol a Sacchelli per fuorigioco. Livorno in 10 al 38’ in dieci per l’espulsione di Jendoubi.