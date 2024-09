Juniores nazionaLI. Verdi attesi dal blasonato Livorno. L’obiettivo è avvicinare la vetta

La juniores nazionale della Fezzanese ospita oggi il blasonato Livorno, come accaduto la scorsa settimana alla prima squadra. Calcio d’inizio alle 16 al ‘Cimma’ di Pagliari, arbitra una terna di Chiavari con arbitro Marchetti e assistenti Valdi e Filangieri. Il team di Giulio Ponte è reduce dal pareggio per 1-1 ottenuto a Pistoia, che l’ha portato al terzo posto a due punti dalle capoliste Prato e Grosseto a punteggio. Il Livorno segue i fezzanoti ad una lunghezza avendo perso a Grosseto nella prima giornata e vinto sabato scorso in casa con il Follonica Gavorrano.