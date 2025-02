Juniores Regionali e Allievi Regionali Elite. Sestese non si ferma. Lo Scandicci in ritmo

Sestese rullo compressore nel campionato Juniores Regionali Elite, giunto alla settima giornata di ritorno. La capolista Sestese ottiene una netta vittoria per 4-0 sul campo dello Sporting Cecina e guida la graduatoria con largo margine sulla seconda. L’Affrico si è ulteriormente allontanato dopo gli ultimi risultati altalenanti, però resta al secondo posto vincendo d’autorità 3-1 contro il Maliseti Seano. Conferme per le inseguitrici Lastrigiana e Fucecchio, che battono 2-0 rispettivamente Floriagafir e San Giuliano. La Sestese per valore e forza di squadra sembra irraggiungibile, mentre la Lastrigiana si dimostra in forma.

Non perde contatto con la parte alta della graduatoria il Perignano che vince 3-0 contro l’Arezzo Academy. La squadra aretina, due settimane dopo il successo nello scontro diretto per la salvezza, scivola al penultimo posto. A pari merito con il Pontassieve che ha vinto 2-1 contro la Lampo Meridien. Potrebbe approfittarne per allungare sulle ultime tre il Firenze Ovest, in attesa di recuperare la gara rinviata a Piombino, contro l’Atletico ultimo della classe.

Negli Allievi Regionali Elite sono Tau Altopascio e Scandicci a dettar legge. Le prime due in classifica sono distanziate di 1 punto e combattono a distanza senza esclusione di colpi. Il Tau Altopascio, in vetta, spadroneggia facendo sua la gara 5-0 sul campo del Csl Prato; ma a -1 lo Scandicci non molla confermandosi in salute e superando 5-1 l’Atletico Lucca al termine di una prestazione gagliarda. Sempre più terza in solitaria la Cattolica Virtus che tiene il passo strappando un faticoso 3-2 in trasferta contro il Forte dei Marmi. Giornata negativa per l’Affrico che perde 1-0 in casa contro il Seravezza. Importante successo per il Venturina, 1-0 contro la Sestese, che vale il sorpasso proprio sui rossoblù e l’aggancio all’Oltrera. Quest’ultima perde 2-1 sul campo della Lastrigiana, ormai a +8 sulla zona retrocessione. A un punto in più c’è il Capezzano, che riduce la distanza in classifica contro la Floria battendola per 1-0.

Francesco Querusti