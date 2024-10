Juniores regionali e provinciali. Il Camaiore sbanca Montecarlo, Forte ko

Regionale Elite. Cade male il FortedeiMarmi2015, 4-0, sul campo della Lampo. "Sconfitta meritatissima - ammette Giacomo Vannoni -. Loro avevano voglia di giocare e vincere, noi di passare un pomeriggio a farci prendere a pallonate".

Classifica: Sestese 19; Lastrigiana 18; Affrico e Fucecchio 17; Perignano 16; Maliseti Seano 13; Cecina e San Giuliano 12; Lampo 11; Firenze Ovest 9; Forte dei Marmi 2015, Academy Arezzo, Bellariva e Bibbiena 7; Pontassieve 5; Atletico Piombino 0.

Regionale. Cade solo al 92’, non basta Usseglio, il Capezzano Pianore sul campo della capolista Pietra 2004. "Non meritavamo di perdere ed abbiamo giocato in un ambiente veramente pessimo" sottolinea Gianluca Di Cola. Cade anche il Lido di Camaiore 1-3 contro Giovani Nova. Il Pietrasanta fa 1-1 contro l’Atletico Lucca, a segno Ceresini. "Ottima partenza con vantaggio annesso, poi abbiamo sofferto anche per le troppe assenze. Nel finale siamo comunque usciti nuovamente fuori. Ottima prestazione" analizza Luigi Troiso".

Classifica: Pietra 2004 24; Csl Prato 18; Montelupo e Atletico Lucca 17; Capezzano Pianore 16; Montecatini e Giovani Nova 15; Larcianese 14; San Marco Avenza 13; Pietrasanta 12; Folgor Marlia 10; Capostrada 8; Lanciotto e Poggio a Caiano 6; Lido di Camaiore, Quarrata e Academy Porcari 4; Lunigiana-Pontremolese 1.

Provinciale Lucca. Il Camaiore sbanca Montecarlo 1-0 con Pardini. "Vinto su un campo pessimo. Era fondamentale vincere - puntualizza Paolo Moretti -, ma dobbiamo e possiamo fare di più".

Classifica: Castelnuovo Garfagnana 12; Vorno 10; Camaiore e Folgore Segromigno 9; Viareggio 7; Valle Ottavo e Montecarlo 6; Pieve Fosciana 5; San Macario 4; Capannori, Barga e Pieve San Paolo 3; Galleno 1; Polo Lucchese 0.

Provinciale Massa. Lo Stiava cade 3-1 a Tirrenia. Vano il centro di Patalani. "Bene il primo tempo, ma nel secondo tempo siamo rimasti nello spogliatoio" dice Luigi Del Bigallo. Il Forte dei Marmi Querceta fa 2-2 con l’Atletico Carrara. Parducci e Russo a referto. "Risultato frutto di episodi. Abbiamo regalato due reti e colpito tre legni" osserva Daniele Maiolani. Fa 2-2 anche il Massarosa contro la Villafranchese. Massarosa avanti, a segno Giannecchini e Del Bianco, fino al 95’ ma beffato da un rigore frutto di una topica arbitrale. "Sbagliare è umano, ma un rigore del genere non lo avevo mai visto in tanti anni sui campi", afferma seccato Stefano Maffei.

Classifica: Don Bosco Fossone e Massese 12; Real Forte Querceta 10; Romagnano e Ricortola 9; Tirrenia 7; Atletico Carrara, Serricciolo e Villafranchese 4; Montignoso, Carrarese Giovani e San Lazzaro Lunigiana 3; Massarosa 1; Stiava 0.

Sergio Iacopetti