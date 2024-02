Juniores regionali e provinciali. Impresa del Camaiore. Fermata la capolista

Regionale. Traslato il “clamoroso al Cibali” ne il “clamoroso a Camaiore”. I rossoblu ultimi in classifica fanno l’impresa e impongono lo 0-0 al Forte dei Marmi capolista. Mastica amaro Lorenzo Cortopassi del Forte: “Nel primo tempo non siamo scesi in campo, mentre nella ripresa abbiamo più col cuore che con la testa. Ciò premesso, abbiamo anche colpito 2 pali ed impegnato setiamente attaccato ma senza riuscire a segnare anche per merito del loro portiere”. Soddisfazione, chiaramente, Luca Lazzarini del Camaiore: “Abbiamo fatto una partita come si deve con impegno e concentrazione e voglio dar merito a tutti i ragazzi. Potevamo perdere, ma abbiamo avuto anche occasioni per vincere”. Il Capezzano Pianore fa 1-1 contro la Larcianese, mentre in chiave salvezza batte un colpo il Lido di Camaiore che piega 2-0 l’Academy Porcari.

Classifica: Forte dei Marmi 2015 41; Lampo Meridien 39; Atletico Lucca 36; Folgor Marlia e Quarrata 34; Capezzano Pianore 33; Montecatini, Don Bosco Fossone e Capostrada 28; Larcianese 27; Casalguidi e Academy Porcari 24; Lido di Camaiore 21; Pescia 8; Camaiore 6.

Provinciale Girone Lucca. Il Pietrasanta capolista dilaga 7-1 contro la Folgore Segromigno. Alle doppiette di Caldelli e Sereni si aggiungono i singoli di Cacioppo, Rizzo e Cesarali. “Ottima prestazione e tanta carica per lo scontro diretto del prossimo turno contro il Castelnuovo Garfagnana” assicura Luigi Troiso.

Classifica: Pietrasanta 43; Castelnuovo Garfagnana e Valle d’ Ottavo 40; Ponte Origini 36; Forcoli 32; Vorno 29; Mobilieri Ponsacco e Pecciolese 25; Pieve Fosciana 18; Folgore Segromigno 17; San Frediano 15; Castelfranco 11; San Macario 10 e Barga 10; Polo Lucchese 7.

Provinciale Girone Massa. Il Massarosa schianta 11-0 la ‘Cenerentola’ Fosdinovo e mantiene la vetta. Vetta da cui si allontana il Viareggio che perde 3-2 lo scontro diretto contro la Massese. Sotto 2-0 nel primo tempo le zebrette vanno sul 2-2, con la di Santini, ma vengono beffati nel finale. “Dispiace perdere dopo esser riusciti a rientrare in partita” commenta Valerio Fommei. Lo Stiava cade 2-0, in casa, contro il Montignoso mentre torna al successo il Blues Pietrasanta. Mihailescu e Puccetti timbrano il 2-1 sul Romagnano. “Vittoria meritata” specifica Paolo Bianchi.

Classifica: Massarosa e Massese 38; Viareggio e Lunigiana-Pontremolese 36; Montignoso 31; Serricciolo 27; Romagnano 23; Stiava e Ricortola 21; Blues Pietrasanta 19; Atletico Carrara 16; Villafranchese 9; Tirrenia 3; Fosdinovo 0.

Sergio Iacopetti