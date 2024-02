Juniores Regionali. Lastrigiana, che colpo. Ma l’Affrico rallenta

Weekend ricco di gol ed emozioni per i cinque gironi del campionato Juniores Regionali.

Nel girone A Elite risultati a sorpresa con il Perignano che rimane in testa pur perdendo. La capolista è caduta 2-1 sul campo della Lastrigiana, ma alle sue spalle Zenith Prato e Pontassieve non ne hanno approfittato. Entrambe hanno pareggiato 1-1 in casa della Sestese e 2-2 a San Giuliano, distaccate di un punto. Al quarto posto sorpasso della Lastrigiana ai danni dell’Affrico, fermato 1-1 dal Fornacette. Il Grassina ha pareggiato 1-1 con il Piombino. Fornacette e Grassina hanno così raggiunto a quota 22 punti Firenze Ovest e Arezzo Academy, ko 2-1 dal Fucecchio e 3-0 dal Maliseti.

Nel girone B c’è stato il sorpasso in vetta da parte del Forte dei Marmi sulla Lampo Meridien, dovuto proprio alla vittoria del Forte nello scontro diretto 1-0 con eurogol di Marcucci. Un risultato di cui ha approfittato l’Atletico Lucca, che battendo 3-1 il Capostrada si è portato a -4 dal primo posto.

Nel girone C la capolista Sporting Cecina ha vinto 2-0 contro l’Invicta Sauro, mantenendo gli otto punti di vantaggio sul Venturina che con lo stesso risultato aveva regolato a domicilio il Castelfiorentino. Brillante risultato Cuoiopelli che ha espugnato 2-0 il campo del Sant’Andrea superandolo al terz’ultimo posto, provando a riaccendere speranze di salvezza.

Nel girone D ennesimo colpo di scena: la capolista Calenzano ha perso 2-0 sul campo del Lanciotto Campi, facendosi raggiungere in testa dalla Floriagafir che ha battuto 3-1 la Fortis Juventus. Attenzione al Rinascita Doccia che dopo il 3-1 rifilato al Montespertoli si trova a un solo punto dalle due capolista. Classifica cortissima: Floriagafir e Calenzano 35, dietro Rinascita Doccia a 34 e Lanciotto a 32.

Nel girone E momento negativo Audace Galluzzo che non vince da quattro giornata. I gialloblù hanno perso 3-1 a Foiano, che li ha raggiunti al terzo posto. Un punto dietro il Bibbiena, capace di battere 3-0 la Castiglionese, e a tre punti di distanza dalla vetta della classifica occupata dal Valentino Mazzola, che nel weekend ha travolto 4-0 il Casentino Academy.

Francesco Querusti