Juve Stabia-Spezia 0-3: nel segno degli Esposito, poi sigilla Colak

Castellammare di Stabia, 10 novembre 2024 – Grande vittoria dello Spezia sul difficile campo della Juve Stabia. Uno 0-3 senza storia, anche se, sullo 0-1, nella prima fase del secondo tempo, i padroni di casa hanno pressato e creato qualche occasione per pareggiare. Per ironia della sorte, i primi due gol sono dei due fratelli Esposito, nativi proprio di Castellammare che, non hanno esultato dopo la marcatura. A chiudere il sigillo, primo stagionale di Colak, mentre Gori continua nei suoi clean sheet. Lo Spezia resta terzo, in scia con Sassuolo e la capolista Pisa.

In attacco D'Angelo sceglie Di Serio e Pio Esposito, mettendo alle loro spalle Candelari, mentre Falcinelli è assente a causa di un grave lutto familiare. La prima conclusione del match, dopo 6 minuti, è di Mateju, con un destro dalla lunga distanza che non impensierisce Thiam.

Protestano al 9' i padroni di casa, per un tocco di braccio di Mateju su cross di Fortini, ma il ceco ha il braccio dietro la schiena. Si ferma il gioco al quarto d'ora, con i tifosi della curva di casa a chiedere aiuto in campo per una persona colta da malore, è Hristov ad avvertire l'arbitro. Tre minuti dopo, al 18', la rete del vantaggio con Di Serio che serve al centro il libero Pio Esposito, che si beve Varnier e di destro la mette nell'angolino. È il sesto gol stagionale per l'attaccante che, nativo di Castellammare, non esulta. Sfiora il pareggio la Juve Stabia al 22', ma il tiro fi Mosti dal cuore dell'area, viene deviato in corner da Hristov. Dall'altra parte, dribbling e sinistro di Candelari, però Thiam blocca senza problemi.

L'occasione del raddoppio ospite su una palla inattiva. La punizione di Salvatore Esposito per Bertola al limite che prolunga verso l'area piccola e con uno stacco imperioso di testa Hristov, traversa, poi dopo un rimpallo palla a Wisniewski che spara altissimo da posizione ravvicinata. Il tiro a giro di Salvatore Esposito va di poco fuori al 28', lo Spezia preme e ci provano Di Serio prima e Pio Esposito dopo con Thiam sempre a respingere.

Fondamentale l'uscita di Gori sulla trequarti al 43' ad anticipare Adornate lanciato verso la porta in contropiede da Maistro. Nel recupero ancora proteste da parte dei campani su un possibile tocco di braccio di Hristov al limite dell'area, l'arbitro decide che non sia niente di rilevante.

Dopo l'intervallo rientrano gli stessi 22 e la Juve Stabia parte fortissimo. Dopo 2 minuti Gori para centralmente la zuccata di Varnier, centrale senza troppa potenza. Al quarto d'ora ci pensa Salvatore Esposito a togliere la palla dallo specchio (dietro c'è Gori in tuffo), sul colpo di testa di Adorante.

Rischia poi lo Spezia al 22' con l'appena entrato Artistico che scarica il sinistro dopo aver superato Bertola in velocità. Alla mezz'ora interviene il Var per un tocco di mano in area di Ruggero, sotto gli occhi di Pio Esposito. L'arbitro riguarda le immagini e assegna il penalty: calcia Salvatore Esposito, non benissimo, e para sulla propria destra Thiam, di testa in tuffo ribadisce dentro proprio il numero 5 aquilotto. È lo 0-2. Bello il colpo di testa di Pio Esposito, su assist di Duccio Degli Innocenti, ma va alto. C'è comunque il tempo anche per lo 0-3, segnato dall'appena entrato Colak, che riceve da Cassata e con un tiro a giro dal limite infila Thiam.

Tabellino

Juve Stabia-Spezia 0-3

PRIMO TEMPO 0-1

JUVE STABIA (3-4-2-1): Thiam; Ruggero, Varnier, Folino; Floriani Mussolini (21' st Meli), Buglio (33' st Candellone), Pierobon (36' st Piscopo), Fortini; Mosti (21' st Artistico), Maistro (33' st Leone); Adorante. A disp. Matosevic, Rocchetti, Di Marco, Bellich, Zuccon, Baldi, Gerbo. All. Pagliuca.

SPEZIA (3-4-1-2): Gori; Wisniewski, Hristov, Bertola; Mateju, Nagy (28' st Degli Innocenti), S. Esposito, Elia (28' st Vignali); Candelari (16' st Cassata); Di Serio (16' st Soleri), P. Esposito (42' st Colak). A disp. Mascardi, Ferrer, Reca, Benvenuto, Giorgeschi, Kouda, Djankpata. All. D'Angelo.

Arbitro: Tremolada di Monza (assistenti Baccin di Conegliano Veneto e Fontemurato di Roma 2, quarto uomo Viapiana di Catanzaro; Var Ghersini di Genova, Avar Pagnotta di Nocera Inferiore).

Marcatori: 18' pt P. Esposito; 32' st S Esposito, 44' st Colak.