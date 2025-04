K Sport a un passo dalla serie D dopo la vittoria sulla Maceratese

Alla K Sport ormai manca un passo per la serie D. In una partita che rimarrà agli annali per l’intensità e capovolgimenti di fronte, il club bianco-rosso-blu supera la Maceratese e vede da vicino la massima serie dei dilettanti. Ora a una giornata dal termine e con 3 punti di vantaggio le manca solo un punto, da conquistare dopo la sosta (il 27 aprile) ad Urbino. Una giornata in cui la Maceratese sarà impegnata in casa contro il Monturano.

Il commento. "È stata una partita straordinaria per la cornice di pubblico e per l’agonismo in campo, che però si in qualche frangente ha superato un po’ la soglia consentita, ma ci può stare considerata la posta in palio – è il commento del direttore generale del K Sport Matteo Mariani –. Abbiamo interpretato bene la gara, limitando per quanto possibile il palleggio abituale del nostro avversario. Siamo riusciti a sbloccarla con un’invenzione ed un gol dei due, a mio avviso, migliori in campo: Luca Magnanelli e Alberto Torelli. Macerata ha accusato un po’ il colpo. Nella ripresa in superiorità numerica per la giusta espulsione di Mastrippolito, siamo riusciti a raddoppiare con un gran tiro di Fiorani dove forse il loro portiere poteva fare qualcosina di più. Con la partita in controllo credo che nessun presente si sarebbe aspettato di finire nel giro di quattro minuti sul risultato di due a due, ma prima Bongelli ha mostrato tutto il suo potenziale ed ha accorciato e poi Cirulli con un eurogol l’ha momentaneamente pareggiata. Da grande squadra poi siamo risusciti a non abbatterci e con due corner consecutivi prima un miracolo di Bazzucchi ha evitato il gol poi dal successivo in mischia siamo risusciti a riprenderci la gara. A mio avviso il risultato è giusto, perché fino al gol della maceratese il nostro portiere era rimasto totalmente inoperoso, sarebbe stato un peccato portare a casa solo un punto. Dispiace per le dichiarazioni post gara del direttore generale della squadra ospite che ha esagerato un po’ a mio avviso nell’esprimere il suo disappunto su tutti gli aspetti ante, durante e post gara, ma probabilmente rilasciare a caldo un’intervista dopo una partita così può far esagerare un po’. Dal conto nostro guardiamo avanti, sfrutteremo queste due settimane di pausa per rifiatare un po’ soprattutto dal punto di vista mentale e per prepararci poi per l’ultima gara ad Urbino. Sono molto contento che le persone ed i ragazzi del nostro settore giovanile che sono accorsi allo stadio ieri si siano divertiti ed abbiamo visto una grande giornata di sport".

Pari e patta tra Tolentino e Urbino. "Pareggio che lascia ancora speranze per raggiungere i play off – spiega il dg dei ducali Ivan Santi – ma potrebbe anche non bastare una vittoria nell’ultima giornata. È stata una partita difficile contro un ottimo Tolentino. Abbiamo fatto fatica a creare occasioni anche se abbiamo mantenuto soprattutto nella ripresa una buona supremazia territoriale grazie anche all’uomo in più. Ma siamo stati poco incisivi. Siamo contenti del percorso fatto fino ad ora e ci giocheremo in casa le ultime possibilità di agguantare i play off anche se di fronte avremo il K-Sport che cercherà di coronare la vittoria del campionato".

Sconfitta l’Urbania in quel di Chiesanuova, club che si guadagna per la seconda stagione consecutiva i playoff. L’Urbania invece rimane a metà classifica e nell’ultima giornata saluterà il proprio pubblico nel match con i Portuali di Ancona.

Amedeo Pisciolini