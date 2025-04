K Sport sfida la Maceratese: scontro decisivo a Urbino

"La K Sport non avrà vita facile a Urbino, una squadra forte che ha battuto anche la Maceratese". Peppe Sfredda, diesse del Monturano, mette nel mirino l’ultima partita di campionato del 27 aprile quando la sua squadra farà visita ai biancorossi. "Troveremo un avversario arrabbiatissimo – dice – perché si è visto sfuggire nel finale una stagione condotta con sacrifici, professionalità. In 10 i biancorossi hanno dimostrato la loro forza recuperando una gara che sembrava compromessa". La Maceratese ha pagato dazio all’abilità dei pesaresi nel gioco aereo. "Dominici è tra i giocatori più forti e abili nel gioco aereo". Si è sentita l’assenza di Lucero il cui impiego contro i Portuali Dorica è stato a dir poco affrettato, la prudenza avrebbe consigliato di aspettare considerando che si giocava contro il fanalino di coda e che i biancorossi avrebbero poi affrontato Osimana, Chiesanuova e K Sport. E guarda caso a Osimo e a Montecchio la squadra ha preso gol di testa nei minuti finali e con il Chiesanuova ha corso dei pericoli. A ciò si aggiunga l’espulsione nell’intervallo di Mastrippolito che ha complicato la situazione già di per sé difficile. "La Maceratese – dice Sfredda – ha disputato un torneo sopra le righe, ma anche la K Sport ha fatto un qualcosa di straordinario riuscendo a recuperare 10 punti ai biancorossi". È chiaro che a questo punto si deve avere la forza di voltare pagina, di concentrarsi sul presente perché c’è ancora un turno da disputare. I biancorossi devono battere il Monturano e poi attendere notizie da Urbino. La strada per la serie D prevede anche i playoff e la Maceratese vista a Montecchio nella ripresa ha tutto per recitare un ruolo di primo piano.