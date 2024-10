Karate. Triplo oro per il Centro Rimini Cervia

Alla fine è arrivato anche il primo punto, in serie C, per il nuovo Ravenna Women del patron Rinaldo Macori che ha provato a ridare nuova vita ad una squadra che sembrava destinata a sparire. "Questo è il nostro anno zero – spiega lo stesso Macori (foto) – e lo sapevamo, come sapevamo che saremmo stati pronti dopo qualche giornata di campionato. Ora è arrivato il primo punto e ne siamo contenti perché stiamo andando in crescendo. E questo è molto importante: a Gatteo Mare, contro una squadra comunque ben attrezzata, non abbiamo affatto demeritato. Anzi, avremmo anche potuto vincere, viste le ottime occasioni avute, ma comunque potevamo anche perdere. Però la squadra sta crescendo, la difesa si sta registrando al meglio: in attacco dobbiamo migliorare ma sappiamo che il tempo per farlo c’è tutto, visto che siamo appena all’inizio di una lunga stagione".

Risultati Serie C femminile (6ª giornata): Isera-Venezia 1985, Jesina-Riccione, Ravenna-Accademia Spal, Real Vicenza-Gatteo Mare, Sudtirol-Vicenza, Tavagnacco-Venezia Fc, Villorba-Trento. Riposa: Chieti. Classifica: Vicenza 13; Venezia Fc 12; Sudtirol 10; Villorba, Trento 9; Venezia 1985 6; Jesina, Isera, Real Vicenza, Chieti, Gatteo Mare 5; Tavagnacco 4; Accademia Spal 3; Riccione 2; Ravenna 1.

u.b.