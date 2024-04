Kickboxing. Il sogno di Manuela. Ora il titolo italiano

La casentinese Manuela Innocenti avvia il percorso verso il titolo italiano unificato di kickboxing. L’atleta del Team Voltarelli di Soci ha recentemente vissuto la gioia di laurearsi campionessa nazionale nei -61kg nella lega WKAFL e, dopo aver festeggiato questo traguardo, è già pronta a tornare sul ring per prepararsi in vista dei prossimi impegni sportivi dove sarà chiamata a trovare consacrazione in Italia e all’estero. Il 2024, infatti, troverà il proprio momento più atteso nel combattimento contro la vincitrice del titolo italiano WBFC per decretare la miglior kickboxer dell’intera penisola che potrà poi tentare l’assalto al più prestigioso titolo europeo, con un percorso impostato in sinergia con il maestro Andrea Voltarelli e sostenuto dal dottor Emanuele Cherubini per fisioterapia, prevenzione e riabilitazione.