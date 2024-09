Ko Il Corticella resiste pochi minuti

di Nicola Baldini

PIACENZA

Sconfitta esterna per il Corticella di Michele Nesi che, sul campo della corazzata Piacenza, cade 2-0 al termine di una partita che l’ha visto trovarsi sotto di due gol dopo appena venti minuti. Nelle prime battute di gioco, i locali premono forte e, all’8’, un colpo di testa di capitan Silva sugli sviluppi di un corner viene respinto alla grande da Malagoli.

Passano appena tre giri di orologio ed i padroni di casa si portano in vantaggio: Sartore, servito da Corradi, fa il vuoto sulla destra e, giunto sul fondo, lascia partire un cross che Mauri è bravissimo ad appoggiare in rete. Il Corticella accusa il colpo e, otto minuti più tardi, la più quotata compagine locale trova il raddoppio: su un colpo di testa di Mauri, servito da Sartore, Malagoli respinge come può, ma non può nulla sul successivo tap-in vincente di Recino.

Nella ripresa, e nonostante l’evidente gap tecnico rispetto ad una delle principali favorite per la vittoria finale, il Corticella rientra in campo con il chiaro intento di cercare di riaprire la sfida. Per attendere, però, la prima occasione da gol occorre attendere la mezz’ora. Landi lavora un bel pallone sulla sinistra e mette in mezzo un insidioso cross che la difesa locale è bravissima a neutralizzare per impedire agli attaccanti ospiti di trasformarlo in rete. Al 40’, sul fronte opposto, Malagoli sbaglia un tocco in impostazione, ma è bravissimo a dire di no al successivo tiro a botta sicura di Iocolano.

Nel finale, il Corticella si getta generosamente in avanti alla ricerca del gol per riaprire la sfida, ma, in pieno recupero, è ancora una volta il sempre attento Malagoli a rendere il passivo meno pesante con una super parata su una conclusione a botta sicura del neo-entrato Bitihene su assist di Manicone.