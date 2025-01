La 24ª giornata. Nessuno è capace di fermare l’Entella, il Carpi batte la Spal

Continua a correre forte la Virtus Entella che si mangia in un solo boccone anche la Pianese. E continua a stupire il Pineto che riesce a fermare anche la Torres. Il Carpi si prende tutto con la Spal, mentre finisce in pareggio tra Sestri Levante e Legnago. Proprio come tra Campobasso e Gubbio.

Serie C. Girone B (24ª giornata). Oggi: ore 15 Milan Futuro-Rimini, Perugia-Pescara. Ore 19.30 Ternana-Vis Pesaro. Lunedì: ore 20.30 Arezzo-Pontedera. Già isputate: Lucchese-Ascoli 2-1, Sestri Levante-Legnago 1-1, Carpi-Spal 1-0, Pineto-Torres 0-0, Campobasso-Gubbio 1-1, Virtus Entella-Pianese 2-0.

Classifica: Virtus Entella 53; Torres 46; Ternana 45; Vis Pesaro, Pescara 42; Arezzo 39; Pineto 35; Pianese 32; Rimini 31; Carpi 29; Perugia, Ascoli, Campobasso 27; Gubbio 26; Pontedera, Spal 24; Lucchese 23; Milan Futuro 18; Sestri Levante 18; Legnago Salus 15.