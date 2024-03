La 31ª giornata. Lisi e Paz portano in alto il Perugia: l’Ancona va al tappeto al ’Curi’ La 31ª giornata di Serie C Girone B ha visto il Perugia vincere contro l'Ancona. Due posticipi sono previsti per lunedì, tra cui Cesena-Gubbio. La classifica vede il Cesena in testa con 74 punti.