La 35esima giornata. Arezzo, pari in casa della Lucchese Nella 35ª giornata della Serie C Girone B, Cesena vince 2-1 contro la Juventus Next Gen. In testa alla classifica Cesena con 89 punti. Prossimo turno: Olbia-Pescara, Fermana-Lucchese, Pineto-Juventus Next Gen e altri.