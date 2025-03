La Baldaccio è un rullo. Il Foiano giù nel baratro

FOIANO 0 BALDACCIO BRUNI 4

FOIANO: Lombardini, Di Gregorio (55’ Bennati), De Pellegrin, Lombardi, Tenti, Costantini (55’ Ferretti), Baroni, Cacioppini, Doka, Verdelli (59’ Mostacci), Del Gaudio (46’ Nannoni). All. Santoni.

BALDACCIO BRUNI: Ubirti, Piccinelli, Beretti, Russo, Giorni, Bruschi (83’ Mambrini), Cocci (67’ Perfetti), Pedrelli, Boriosi (94’ Meloni), Mercuri (89’ Ceppodomo), Bonavita (91’ Giovagnini). All. Palazzi.

Arbitro: Lazzara di Barcellona Pozzo di Gotto

Reti: 26’ Mercuri, 73’ Boriosi rig., 78’ Perfetti, 93’ Boriosi.

FOIANO – La Baldaccio ritrova i tre punti riscattando il 4-0 patito domenica scorsa contro la Sinalunghese in casa andando ad espugnare il campo del Foiano proprio con no 0-4. Gli amaranto partono bene e nella prima mezz’ora tengono bene il campo rendendosi pericolosi dalla parte di Ubirti, ma prima Verdelli poi Doka non sono precisi nell’inquadrare la porta. Al 26’ è strepitoso Lombardini con un doppio intervento su Pedrelli e Mercuri. Sull’angolo seguente però uno schema degli ospiti non lascia scampo al numero uno amaranto. Nel secondo tempo il Foiano prova a premere in avanti e sfiora il pareggio con De Pellegrin. Al 73’ Boriosi è messo giù in area da Bennati, rigore ed espulsione per il difensore amaranto. Dal dischetto il numero 9 ospite realizza il raddoppio. Gli amaranto accusano il colpo e la squadra di mister Palazzi trova ancora due reti prima con Perfetti al 78’ ed ancora con Boriosi (nella foto) nei minuti di recupero.