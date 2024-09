La Baracca di Guendalo si impone di misura

Fast Car e Tabacchi Levigatura Marmi entrambe a punteggio dopo 2 turni nel Girone A, 8-6 del Fast Car all’Autofficina Lodi, con tripletta di Lanciotti, doppiette di Albani e Palmer; 4 gol e 1 assist per Holzl e reti di Perina e Bentivoglio per l’Autofficina Lodi. Gli Irruentes rimangono in partita solo per un tempo contro il Tabacchi, 1-2 all’intervallo, poi il Tlm chiude 8-3 finale con tripletta di Cara, doppiette di Pirani e Colletto e timbro di Casoni, 4 assist per Zullo.

Nel Girone B il Bar la Coccinella sommerge 16-0 l’esordiente Villaregia, ancora 8 reti per Sgargetta e triplette di Cierno e Bosi. Buona la prima per l’Osteria Strabassotti, che rifila un secco 8-2 a un tutt’altro che arrendevole Seven & Montebello, in evidenza Placido autore di una tripletta.

Nel Girone C la LYB/Fondazione dalla Terra alla Luna, sotto 1-2 all’intervallo con l’Hurly Burly,

doppietta di Nigrisoli, la spunta 4-3 nel finale con un tap-in di Pazi. Di Artioli il provvisorio 3-3 dell’Hurly Burly, in precedenza doppietta di Menichelli e 3-2 di Santone per la LYB. Il Gsq avanti

3-1 e 4-3 al riposo, viene rimontato dal Carni e Sapori che si impone 6-5, mvp Vergura, tripletta e un assist per lui, non basta Balan al Gsq.

Nel Girone D i ragazzi terribili dell’Amedeo Barber Shop con un super Aversa dominano per

lunghi tratti contro il Magik Pizza: avanti 4-2 e 6-3, sbagliano un facile match point, si fanno

sorpassare sul 6-7 e pareggiano allo scadere con Hendali su assist di Villani; per il Magik Pizza tripletta di Calzavarini, doppietta di Mariani, gol di tacco di Poltronieri e provvisorio 7-6 di Kupsi

servito da Torres. Esordio vincente, 3-2, per il Bello Immobiliare dopo un primo tempo chiuso sotto di 2 reti. E’ Ziosi a portare in vantaggio la Termogas con la complicità del portiere Santini,

raddoppio di Zeneli con un destro chirurgico. Nella ripresa per il Bello Immobiliare è Cobianchi a suonare la carica, gli fa eco Bello Dastres con una punternata all’incrocio e il sorpasso è merito di Biral, il più lesto a ribadire in rete una palla vagante.

Asini Bradi in testa al Girone E, risultato mai in discussione contro il Dolce Dormire: 4-1 all’intervallo, 6-3 finale con la doppietta di D’Ascenzo e le reti di Zullo, Zamboni, Guidetti e Cavicchi. Pari intensissimo tra Kafé Bacchelli e Ferrutensile: tap-in di Toselli a metà primo tempo, schema su calcio piazzato e pareggio di Franchini per il Ferrutensile ad inizio ripresa, ripartenza di

Piras a cui risponde Saletti nel finale con il portiere di movimento per il Kafè Bacchelli.

Nel Girone F la Baracca di Guendalo (nella foto) la vince d’esperienza contro un Sol de Montalto che è avanti 2-0 all’intervallo, Marchiori e Lefons, e poi 3-1 di Dolorati. Valentino in mischia e poi su punizione, pareggio di Trevisani da posizione defilatissima e gol vittoria di Tosi con una punternata da 13 metri che passa in mezzo ad una selva di gambe. Allo scadere il Sol de Montalto beneficia del tiro libero del possibile pareggio: siluro di Chiorboli, La Torre la tocca di quel tanto per mandarlo sulla base della traversa. La Fonderia Zanetti fa un sol boccone del Real Ospizio, 7-1, doppiette di Letizia, Finotti e Tugnoli.