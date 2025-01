La Base Seveso è ultima: mossa della disperazione. Mister Crucitti si dimette

Ultima mossa disperata per provare a raddrizzare la situazione in casa Base. Domenica contro Ispra sulla panchina rossoverde non ci sarà più Paolo Crucitti. Per lui si parla di "dimissioni consensuali" dopo il ko di domenica sul campo della capolista Mariano per 3-1. L’undici sevesino si trova attualmente all’ultimo posto in classifica del girone A di Eccellenza con 7 punti dopo 20 giornate, quattro in meno del Robbio penultimo, ben 11 dalla zona playout. "Non serve un miracolo, ne servono due per salvarci, ma non ci arrendiamo" dice il presidente Villa (foto) che ufficializza come Crucitti non sarà sostituito da un altro tecnico ma si è optato da qui in avanti per una soluzione interna. La squadra sarà affidata a Simone Cazzaniga, storico collaboratore del club e attualmente alla guida della Juniores. Crucitti era arrivato a Seveso a inizio ottobre per sostituire Alessandro Giallonardo.

Ro.San.