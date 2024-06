La Borzanese butta via i tre punti. Il Gatta pareggia con l’uomo in meno

BORZANESE

BORZANESE: Marchi, Vacondio, Duci (42’st Ferrari), Cavazzoli, Gjura, Molossi, Tahiri (36’st Margini), Bertolani (27’st Strozzi), Trombetta, Larhrib, Franceschetti (19’st Ametta). A disp.: Falavigna, Paolini, Menzà, Guidetti. All.: Ghizzoni

GATTA: Briglia, Martino, Pasquesi (25’st Diletto), Serra, Coghi, Tambussi, Oubakent, Jassey, Grasso, Da Pozzo, Toni (25’st Manelli). A disp.: Torcianti, Muzhaqi, Reggioni, Bertucci, Bedeschi, Portioli. All.: Bianchi

Arbitro: De Francesco (Bonafini e Natale Colloca)

Reti: Tahiri (B) al 19’pt, Grasso (G) al 23’pt e al 50’st, Ametta (B) al 34’st.

Note: spettatori 400 circa. Ammoniti Vacondio, Cavazzoli, Trombetta, Larhrib, Franceschetti, Margini e Tambussi. Espulso al 37’st Jassey (G) per doppia ammonizione. Al 90’ Oubakent (G) calcia un rigore sulla traversa. Angoli: 4-4. Recuperi: 1’ e 4’.

Nei Giovanissimi netto 5-1 della Borzanese: tripletta di Quattrocchi e gol di Truzzi e Pignatelli. Per il Gatta rete di Azzali.

Spesso si dice che le gare sono decise dai proverbiali "episodi": il Gatta, invece, è riuscito ad andare a punto nonostante un rosso rimediato nel finale insieme a un rigore fallito.

I granata, infatti, hanno strappato un punto proprio al 95’ con un rasoterra deviato di Grasso, bomber del Nibbiano (doppietta).

Altra vittoria buttata via dalla Borzanese che era sopra di un uomo e di un gol. Questa la fotografia dell’ultimo quarto d’ora: il neo entrato Stefano Ametta segna il 2-1 (proteste del Gatta per un possibile fuorigioco e per un controllo forse col braccio di Trombetta che poi lancerà in porta proprio Ametta), e poco dopo Jassey, paradossalmente il migliore in campo, rimedia un giusto doppio giallo e quindi l’espulsione. Un gol in più per i ragazzi di Borzano e anche un uomo in più. E non finisce qui: Diletto al minuto 89 crossa, mano piena di Margini, ed è rigore. Siamo proprio al 90’, ma Oubakent la manda sulla traversa. Finita? Mai. Mischia a tempo scaduto e gol di Grasso che regala il punto ai suoi.

Un finale senza un attimo di respiro che ripaga di un’ora abbondante giocata sotto ritmo dalle due squadre.

Nel primo tempo nel giro di 4’ gli altri due gol: prima una bella girata di Tahiri per la Borzanese in area piccola, e poi un contropiede fulmineo (errore di Gjura) concretizzato da Grasso.

Questa la situazione del girone B: vola il Carpineti con 9 punti, poi seguono tutte a 2 punti Borzanese, Vettus e Gatta. Passano le prime due, e la migliore terza tra girone A e B se la vedrà nello spareggio con la quarta del C. Servirebbe un indovino per capire chi si qualificherà tra Borzanese, Vettus e Gatta.

A fine gara mister Bianchi del Gatta dirà: "Il nostro è il girone più duro per distacco, ci proveremo". Ghizzoni commenta così il pari subito al 95’. "I ragazzi danno il massimo, forse ci manca un pizzico d’esperienza a causa di qualche infortunio".