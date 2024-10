La Buldog vuole mordere. Serie A2 da difendere

La Buldog Lucrezia di mister Renzoni si prepara al campionato di serie A2 che è alle porte. "Siamo soddisfatti della squadra allestita in questa stagione – afferma il ds Dino Diotalevi –. Abbiamo mantenuto buona parte del blocco della passata stagione, integrandolo con alcuni elementi d’esperienza e di qualità: penso a Zanella e Putano oltre al ritorno di Chiappori. La squadra in precampionato ha risposto bene e, a mio avviso, potremo toglierci delle soddisfazioni durante la stagione". Il dirigente parla anche dei singoli: "Sono contento che anche quest’anno alcuni nostri giovani, come Diotalevi, Bacchiocchi e Del Pivo, daranno man forte alla nostra prima squadra. Segno di come il nostro progetto che parte dal basso sia vincente".

"Ringrazio – aggiunge il ds – i ragazzi che hanno sposato anche per questa stagione il nostro progetto, oltre a coloro che hanno preso altre vie: con loro potrebbe essere anche un arrivederci, chissà. Grazie anche la società per il supporto che ci ha dato e ci dà per disputare al meglio l’A2". Per chiudere, una considerazione sul passaggio del turno in Coppa Divisione. "Siamo felici di questo – termina Diotalevi –. Ho visto un bell’affiatamento e un bello spirito di squadra, con i ragazzi più grandi a guidare i più giovani. Il nostro settore giovanile è florido e anche la vittoria sull’Eta Beta conferma la crescita del nostro movimento". Il campionato parte il 12 ottobre.

b. t.