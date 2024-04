La calma del presidente. "Ora viene il difficile»

La splendida vittoria in casa della capolista Pianese ha lasciato due conseguenze negative: Filippo Grasso, infatti, dopo la espulsione per somma di ammonizioni, è stato squalificato dal Giudice sportivo per una giornata di gare; e per un turno è stato fermato anche Mattia Macchi per recidività in ammonizioni. Qualche problema in più, quindi, per l’allenatore Roberto Malotti in vista della gara di domenica che vedrà allo "Zecchini" l’undici del Real Forte Querceta. Ma il Grifone, ora, sta volando sulle ali dell’entusiasmo "Splendida è stata la vittoria a Piancastagnaio – afferma il presidente Antonio Fiorini – ma ora viene il difficile. Con le squadre in zona playoff abbiamo vinto 4 partite e pareggiate 5 con una sola sconfitta mentre con le formazioni che occupano la seconda colonna della classifica abbiamo spesso raccolto poco. Quindi concentrazione massima". E all’insegna dei colori biancorossi, sia nel calcio a 5 che nel calcio a 11, la società del patron Gianni Lamioni ha pensato a un’iniziativa varando una promozione a beneficio dei tifosi. Tutti coloro che sabato alle 16 assisteranno, ingresso gratuito, al Palazzetto dello Sport di Via Lago di Varano all’ultima e decisiva, in ballo la salvezza, partita di campionato dell’Atlante in serie A2 di calcio a %, sarà consegnato un biglietto omaggio di Curva Nord per la gara di serie D di domenica, alle 15, allo "Zecchini" tra Grosseto e Real Forte Querceta