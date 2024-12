LA CAMPIONESSA. Applausi a Carlotta Cambi. A lei la benemerenza civica: "Sei un esempio per tutti»

A ritorno da Roma dove la pallavolista, e campionessa olimpica, Carlotta Cambi ha ricevuto il "Collare d’oro al merito sportivo", massima onorificenza dello sport, poiché divenuta campionessa olimpica, è stata festeggiata, e premiata, anche nella sua Montopoli. Nella sala consiliare, la sindaca Linda Vanni, alla presenza del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, della assessora regionale Alessandra Nardini e del consigliere regionale Andrea Pieroni, le ha conferito la Benemerenza Civica del Comune per gli importanti risultati sportivi raggiunti dalla atleta, e cittadina, montopolese. Ed è stata la prima benemerenza assegnata da questo Comune. Risultati culminati con la vittoria della medaglia d’oro alle ultime Olimpiadi di Parigi, insieme alla nazionale di pallavolo.

Una carriera iniziata prestissimo: a soli quindici anni si trasferisce nella capitale alla Volleyrò. In seguito Piacenza, Casalmaggiore, Pesaro e Pinerolo, passando spesso per la Nazionale maggiore. "Un giorno importante per tutta Montopoli – dichiara la sindaca -. Un esempio anche di unione, dimostrato nel gioco di squadra, che anche noi come comunità e come amministrazione mettiamo in campo. Grazie per l’esempio che avete dato. Grazie per l’esempio che sei. Grazie per il lustro che porti a questa città".

Nella bacheca personale una Supercoppa italiana, la Champions League, uno Scudetto, medaglie d’argento e oro ai campionati mondiali, Nations League e alle Olimpiadi. "Sono a testimoniare quello che già feci dopo il grande successo. Carlotta è una ragazza eccezionale dal punto di vista umano, donna di grandi capacità di applicazione e determinazione, un palmarès di tutto rispetto che l’ha portata alle olimpiadi con un contributo determinante per il successo dell’Italia. - Dichiara Eugenio Giani -. Ho sempre pensato che potesse essere un esempio per i nostri giovani e per le nostre comunità, ma soprattutto per quelle bambine che attraverso la pallavolo vivono la loro esperienza sportiva".

"Sono soprattutto sorpresa perché non sapevo fosse la prima benemerenza assegnata da questo Comune. Sono molto onorata e orgogliosa. La vostra accoglienza dopo il mio ritorno da Parigi non era scontata e ringrazio ancora tutti. Spero davvero di essere un esempio per le piccole non solo di Montopoli ma anche della nazione. Un esempio non solo sportivo, ma anche di cosa significhi fare sport a questi livelli dato che spesso si vedono solo le vittorie. Servono anche perseveranza e tenacia. Ci saranno anni più brutti di altri, ma quello che conta è la passione e soprattutto in questo spero di essere un modello come coloro che lo sono stati per me da da piccola".

Marcello Baggiani