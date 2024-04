La capolista Civitanovese: "È un esame più difficile"

"Contro il Monturano sarà più dura di domenica scorsa, ma conteremo sulla spinta del pubblico". Così Stefano Spagna, il centravanti della Civitanovese, in vista della gara di domani contro l’undici allenato da Stefano Cuccù, ultima forza del campionato a quota 19 punti. Il match è in programma alle 16.30 al Ferranti di Porto Sant’Elpidio. La capolista Civitanovese, prima con 53 punti, non può permettersi passi falsi per non perdere il treno per la D, avendo alle calcagna Montefano e Chiesanuova, seconde a sole due lunghezze. "Al di là della posizione in classifica – dice Spagna –, si tratta pur sempre di una gara ostica. Vogliamo vincere, consapevoli delle difficoltà che incontreremo. All’andata, finì 0-0, quindi dovremo fare qualcosa in più". Secondo l’attaccante la chiave del successo sta nella prestazione offerta durante l’ultimo turno, quando la compagine rivierasca ha steso il Montefano (2-0, ndr), riportandosi in vetta alla graduatoria. "È tanto importante – rivela il centravanti – arrivare alla prossima sfida dopo una partita simile: domenica scorsa, avevamo solo un risultato a favore e l’abbiamo centrato, offrendo una delle migliori prove della stagione. Ciò ci dà tanta forza e consapevolezza per il match del Ferranti, ma dovremo ripeterci".

"Siamo vivendo bene la vigilia – chiarisce il giocatore –, dobbiamo mantenere quella serenità ed entusiasmo che ci hanno accompagnato". Ogni domenica che passa, per la Civitanovese è "una finale in meno, sperando – conclude Spagna – di vedere la conclusione per festeggiare insieme". Sono 1.500 i tagliandi a disposizione della tifoseria ospite, al costo di 10 euro. La prevendita è attiva fino alle 19 odierne, nei seguenti punti: sede societaria, bar bocciofila ‘La Pineta’, Bar Fontana, Bar Mariò, Bar Vecchia Campagna.

Francesco Rossetti