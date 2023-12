La capolista. Civitanovese, out i centrali di difesa Passalacqua e De Vito contro il Montegranaro

Emergenza in difesa per la Civitanovese, che alle 15 di oggi ospita il Monturano nell’ultima gara interna dell’andata. Il tecnico Sante Alfonsi dovrà rinunciare ai centrali Marco Passalacqua e Andrea De Vito, il primo squalificato e il secondo per infortunio. "Andrà individuata una soluzione", si limita a dire l’allenatore. In quel reparto probabile un tandem Diego Ballanti-Dante Lanari; quest’ultimo per ora è stato impiegato solo alla prima giornata. Per il resto, non risultano altre defezioni, eccezion fatta per il trequartista Pablo Becker. A disposizione Giorgio Valentini, l’esterno d’attacco arrivato mercoledì dal Manfredonia: "sta bene – conferma Alfonsi –, vedremo domani come e quando impiegarlo". Il team rivierasco è reduce dal successo esterno con il Montefano deciso dai gol di Spagna e Buonavoglia, e ora guida la classifica. "L’entusiasmo per il primo posto è giusto – spiega Alfonsi –, ma dobbiamo restare coi piedi per terra". Nel turno precedente, però, era stato superato in casa dal Tolentino (0-1): "ora dobbiamo riscattare quella prestazione". La formazione di Stefano Cuccù, invece, si trova a meno 17 lunghezze, è penultima assieme alla Sangiustese Vp. "Il Monturano – avverte il tecnico rossoblù – è un avversario ostico e verrà col coltello tra i denti, dovendo lottare per la salvezza". Loro sono reduci dal pareggio interno contro l’Urbino (0-0, ndr), finora non hanno mai guadagnato i tre punti: "fanno fatica a vincere – ricorda l’ex Samb –, ma pure noi alla fine avevamo vinto poche volte nell’ultimo periodo".

Francesco Rossetti