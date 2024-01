La capolista. Matelica inarrestabile. Un poker alla Palmense

4

PALMENSE

0

: Ginestra, Gobbi, Merli, Aquila, Lapi, Ferretti (24’ st Zappasodi), Stroppa (34’ st Anastasi), Scotini, Iori (40’ st Gashi), Jachetta (19’ st Catalani), Paradisi (22’ st Gubinelli). All. Passarini.

PALMENSE: Osso, Virgili (17’ st Cesetti), Marcaccio, Valle Indiani (26’ st Salvatori), Mouad, Silvestri, Haxhiu, Mauro (17’ st Cingolani), Ferranti, Biondi (26’ st Tassi), Nazziconi. All. Cardelli.

Arbitro: Ulisse di Macerata.

Reti: 40’ Iori, 4’ st Stroppa, 8’ st Jachetta, 31’ st Aquila.

Note: espulso al 46’ st Mouad.

Il Matelica cala il poker nella prima gara dell’anno e tiene la testa della classifica. È una partita combattuta nel primo tempo, in discesa nella ripresa per i locali che, oltre alle 4 reti, colpiscono un palo e una traversa. Il primo legno al 12’ quando Osso alza sul montante un tiro cross di Merli. Il secondo al 36’ con la conclusione di Iori, il quale si rifà quattro minuti più tardi grazie al colpo di testa su assist di Paradisi. In avvio di ripresa la gara si accende e spegne in un lampo. Al 4’ Stroppa firma il raddoppio al termine di una pregevole azione personale e all’8’ Jachetta fa tris con un sinistro a rientrare che s’insacca sul secondo palo. Al 31’ il Matelica lo chiude con un’azione che parte dai piedi di Merli, prosegue con Stroppa, il quale appoggia al centro per Aquila, lesto a battere Osso con un tiro in corsa.

m. g.