La capolista non si ferma. La Cdr Mutina è un ciclone. Sammartinese travolta

CDR MUTINA: Chiossi, Vacondio, Ligabue, Gualdi ( 6’ Ognibene), Muratori, Ricaldone, Turci (74’ Andreoli), Caselli, Corbelli (72’ Gozzi), Hoxha (70’ Tagliavini A.), Panzanato (82’ Veneri). A disp. Tagliavini N., Lazzaretti, Pramarzoni, Gollini. All. Paganelli.

SAMMARTINESE: Neviani, Malaguti, Montipò (45’ Curcio), Corradini, Pederzoli, Bega, Salsi, Mustica (70’ Ametta), Zogu, Liguori, Gareri. A disp. Falavigna, Turri, Re, Berselli, Gigante. All. Reggiani. Arbitro: Petronilla di Bologna

Reti: 19’ Hoxha, 65’ Corbelli, 69’ Hoxha, 73’ Turci, 83’ Gozzi

Note: ammoniti Zogu, Mustica, Corbelli, Corradini, Panzanato e Hoxha

Il tifone Atletic Cdr Mutina spazza via con 5 reti a Campogalliano anche la Sammartinese e rimane solitaria in vetta a punteggio pieno in questo super avvio di stagione cha ha visto gli ’orange’ vincere 5 gare su 5 (coppa compresa) segnando 15 reti e subendone appena 3. Al 4’ Hoxha mette in mezzo una palla ma non arriva nessuno, al 12’ ci prova Salsi in area ma la sua con clusione va a alto. La gara si sblocca al 19’: Hoxha in area si libera e spara all’incrocio dei pali l’1-0. Prima del riposo ci provano ancora al 28’ Corbelli dopo una bella progressione (palla deviata fuori) e al 440’ Panzanato che manda alto. Nella ripresa al 40’ Neviani para su Corbelli, al 49’ tiro alto di Zogu e al 50’ ancora Neviani dice di no a Panzanato servito da Turci. La prima parata di Chiossi arriva al 51’ su Zogu, poi al 52’ serve un miracolo di Neviani per disinnescare il tiro a giro di Panzanato diretto al sette. Al 53’ i reggiani possono pareggiare ma Gareri in area a tu per tu con Chiossi trova il grande riflesso del portiere di casa. E così al 65’ Turci pennella in mezzo, sto e girata fantastica di Corbelli per il raddoppio.

La gara finisce qui, perché al 69’ Hoxha fa tris calciando in area alla destra di Neviani. Poi al 73’ arriva il poker di Turci con un tiro da fuori area e all’83’ Tagliavini crossa in mezzo e Gozzi firma la cinquina.