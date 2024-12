La carezza di Consonni. "Il Siena? Gruppo esperto, ha tutto per riprendersi»

Non aveva mai vinto contro il Siena, Luigi Consonni: ieri il tecnico del Grosseto ha sfatato il tabù. "Nel primo tempo abbiamo fatto molto bene – ha detto il mister –. Avendo il Siena, davanti, giocatori come Boccardi, Giannetti e Masini e centrocampisti di inserimento sapevamo che non avremmo dovuto concedere la profondità e la parità numerica dietro. Abbiamo concesso loro un po’ il palleggio ma senza che potessero farci male. Nella ripresa abbiamo un po’ sofferto. Potevamo fare meglio nella fase di possesso, avrei voluto una gestione della palla più semplice, più pulita. Ma va reso merito anche agli avversari: credo che i bianconeri, gruppo esperto con giovani bravi, possano riprendersi, risolvere questo problema ‘casalingo’ dettato probabilmente dalla difficoltà nel fare gioco invece di lasciar fare gli avversari". "Quando sono arrivato – ha chiuso l’allenatore del Grifone –, il Grosseto aveva la peggior difesa, adesso è la terza migliore. La pausa? Interrompe la corsa, sì, ma i ragazzi lavorano sodo dal 22 di luglio. Io ho anche chiesto loro uno sforzo in più per uscire dai play out e iniziare un attacco ai play off. Oggi siamo secondi, a -5 dalla vetta".