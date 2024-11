La carica del patron: "E’ il match della svolta"

"Domenica è davvero la partita della svolta. Se il Grosseto vince vuol dire che è in grado di dare continuità ai risultati; altrimenti vorrebbe dire tornare indietro". Questo il parere del patron Gianni Lamioni che ieri pomeriggio, insieme alla figlia Viola, è stato presente al "Palazzoli" dove I biancorossi di mister Consonni hanno disputato la consueta partitella del giovedì. Dopo la prima vittoria, e per di più in trasferta, di mister Consonni, ora i biancorossi sono chiamati a sfatare il tabù dello "Zecchini" regalando la prima vittoria in casa al mister. L’ultimo successo interno, infatti, risale al 6 ottobre: 2-0 sulla Sangiovannese. Ancora fermi gli infortunati Bolcano e Mobilio ieri pomeriggio il preparatore atletico Nicola Stagnaro ha fatto lavorare a parte l’attaccante Edoardo Marzierli (problema alla spalla) nel tentativo di recuperarlo per domenica. A parte ha lavorato anche il centrocampista Sanyang Bakary. Chi è già pronto a scendere in campo è il difensore Emilio Dierna. Curiosità tra gli sportivi per vedere all’opera anche il giovane greco Marios Chrysovergis. Domenica, dunque, contro l’undici del Flaminia Civita Castellana di mister Nofri a Cretella e compagni si presenta, davvero, un esame di maturità per il definitivo salto di qualità verso posizioni di classifica più consone al blasone del Grifone: inoltre un successo sul team viterbese sarebbe il migliore biglietto da visita per le prossime due trasferte consecutive che attendono i biancorossi.