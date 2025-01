La carica di Della Spoletina: "Sangio, rialziamo la testa"

Matteo Della Spoletina è uno dei calciatori più esperti all’interno della rosa della Sangiovannese. Classe 97 è sempre stato protagonista, seppur con maglie diverse, in questo girone e conosce benissimo le difficoltà a cui un gruppo che punta alla salvezza può andare incontro. Ma lo spogliatoio è unito, rema tutto dalla stessa parte, e questo è un ottimo punto di partenza come tiene a precisare: "C’è un grosso affiatamento tra di noi, sappiamo benissimo che non abbiamo reso come società e tifosi speravano nelle ultime partite ma c’è grande coesione, lavoriamo al massimo per cercare fin da domani di poter tornare al successo che sarebbe oro colato per la nostra classifica".

Proprio con il FollonicaGavorrano si apre un mese molto importante. Ma il giocatore umbro vuole andare per gradi e pensare settimana dopo settimana. "Prima cerchiamo di poter fare più punti possibili con il Follonica Gavorrano che non avrà di certo l’intenzione di lasciarci l’intera posta in palio e, poi, lavoreremo settimana dopo settimana per preparare le restanti partite. Sappiamo benissimo che la posta in palio sarà alta da qui a febbraio, ma proprio perché siamo un gruppo unito e voglioso di riprendere la marcia giusta sono assolutamente fiducioso per quello che accadrà da qui alle prossime settimane".

Massimo Bagiardi