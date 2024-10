La carica di Settesoldi. Domani alle 15 l’anticipo. "Zenith, Corticella alla portata. Non fermarsi»

Concentrazione massima in casa Zenith Prato. Domani c’è l’anticipo della settima giornata di andata del girone D di serie D, alle 15 in casa del Corticella. E’ il match che inaugura una settimana molto densa per i colori bluamaranto e che prevederà, poi, mercoledì prossimo, anche la sfida casalinga contro il Progresso. Due scontri diretti fondamentali e consecutivi in chiave salvezza. Ma torniamo al Corticella. La formazione emiliana si trova a 4 punti in classifica, frutto di una vittoria, un pareggio e quattro sconfitte, quindi a 3 lunghezze dai pratesi e in piena zona retrocessione. I numeri della squadra che ha la sua sede alla periferia di Bologna e gioca all’impianto "Biavati" non sono certo da capogiro, visto che ha la peggior difesa del raggruppamento con 17 reti subite e un discreto attacco con 7 gol segnati. Da considerare che mister Settesoldi, allenatore della Zenith Prato, dovrà fare i conti con le assenze dello squalificato Poli, che ha rimediato tre giornate nel finale concitato della scorsa partita, e degli infortunati di lungo corso Prati e Malpaganti. Saranno invece a disposizione e molto vicini alla forma ottimale il centrocampista Rosi e l’attaccante Vezzi. "Ci prepariamo ad affrontare un avversario alla portata. Il Corticella è una squadra che dovrebbe essere in lotta per i nostri stessi obiettivi, cioè la salvezza – commenta il vice presidente Enrico Cammelli, che però vuole tenere tutti sulla corda -. Queste sono però le partite più insidiose, quella di sabato, ma anche quella di mercoledì. Dobbiamo scordarci quanto abbiamo fatto in queste ultime settimane e provare a raccogliere il massimo dei punti dai prossimi due scontri diretti, per tenere Corticella e Progresso alle nostre spalle in classifica e anche per stare fuori dalla zona calda della lotta per non retrocedere". Il Corticella è reduce dalla sonora sconfitta per 4-0 rimediata contro la capolista Tau Altopascio, quindi vorrà rifarsi fra le mura amiche. La Zenith Prato ha il morale alt dopo due vittorie consecutive in campionato.

L. M.