La Carrarese corteggia l’attaccante Vignato. Nel mirino anche il giovane mediano Saporiti

Emanuel Vignato, trequartista italiano con cittadinanza brasiliana, è entrato nei radar della Carrarese che sta pensando a lui per implementare la propria batteria di giocatori offensivi che si è depauperata numericamente dopo le uscite di Panico e Capello. L’ex gioiellino del Chievo Verona, classe 2000, si è un po’ perso dopo l’esplosione con la maglia clivense e i successivi passaggi a Bologna ed Empoli. Finora Pippo Inzaghi al Pisa lo ha utilizzato solo 9 volte senza ricevere il rendimento sperato. La Carrarese, visti anche i buoni rapporti intrattenuti con la società nerazzurra, potrebbe provare a rilanciarne le quotazioni.

Sempre in ottica mercato agli apuani è stato accostato anche il giovane centrocampista Edoardo Saporiti (classe 2001), che in Serie C con la Lucchese ha già segnato 4 gol e fornito 9 assist. Al giocatore, che si svincolerà a giugno, sono interessati anche Sampdoria e Juve Stabia.

La Carrarese, intanto, continua la preparazione proprio in vista della sfida di sabato a Castellammare di Stabia. Il tecnico Antonio Calabro ha trovato il tempo per fare una visita all’Istituto di Istruzione Superiore “Galilei“ di Avenza per l’iniziativa “Le eccellenze di Carrara“. Il tecnico azzurro si è intrattenuto con gli studenti autografando maglie e coinvolgendoli con racconti su aneddoti personali sulle sue esperienze nel calcio. La mattinata si è poi conclusa con un giro dei locali della scuola e dei suoi numerosi laboratori, insieme al vicepreside Luca Bardini e alla professoressa Alessandra Vivoli, co-organizzatori di questa iniziativa. Calabro ha parlato di calcio ma ha anche elargito ai ragazzi consigli per il loro futuro e per la vita di tutti i giorni.

Mi dispiace presentarmi qui con un umore non al settimo cielo dopo l’amara sconfitta di domenica – ha spiegato – ma anche queste sono sfide che la vita ti mette davanti. Nel percorso della vita troverete situazioni belle e brutte. A livello personale, prima di firmare a Carrara, il 17 gennaio di un anno fa, ero fermo da sette mesi. Nessuno mi cercava, nessuno mi aveva chiamato per allenare, e avevo perso completamente la mia autostima. Poi, mi sono capitati sotto gli occhi i social, strumenti rispetto ai quali voi siete sicuramente più esperti, e ho letto un’intervista di un tecnico di Serie A che parlava di lavorare su se stessi. Diceva che capita di cadere, ma dobbiamo solo avere la pazienza di aspettare il momento giusto per rialzarci".

La Carrarese ha comunicato che dopo gli esami strumentali il portiere Belve ha evidenziato una lesione della giunzione miotendinea del retto femorale destro e ha iniziato il protocollo riabilitativo.