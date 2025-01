La Carrarese di Calabro sfoltisce la rosa. Panico e Hermannsson lasciano la società

La Carrarese saluta il bomber della promozione Giuseppe Panico. I rumors sempre più insistenti degli scorsi giorni sono diventati realtà: il classe ‘97 ha trovato poco spazio nell’undici disegnato da mister Calabro e da ieri è ufficialmente un calciatore dell’Avellino, che lo ha acquisito con la formula del prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie B. Il club apuano in un comunicato ha voluto ringraziare l’attaccante campano "per la dimostrazione di dedizione, attaccamento e professionalità espressa in questi anni trascorsi insieme e conditi da 12 reti in 62 presenze in maglia azzurra e rivolge all’attaccante campano i migliori auguri per un proseguimento della propria carriera sportiva ricco di successi e soddisfazioni personali". Anche ‘Beppe’ Panico ha salutato i suoi tifosi con una storia su Instagram corredata da un grande "Grazie Carrara".

Ma l’asse fra il club di piazza Vittorio Veneto e la società irpina sembra essere attivo anche su un secondo fronte, quello relativo a Leonardo Capezzi, un altro degli eroi della promozione che in cadetteria ha visto poco il campo, con solo 14 apparizioni. Per adesso l’operazione è ancora in via di sviluppo. Sul fronte ingressi, gli azzurri continuano invece a procedere con cautela, senza grandi assalti a nessun calciatore. Un nuovo nome sarebbe quello di Freddi Greco, duttile centrocampista classe 2001 del Vicenza prossimo alla scadenza di contratto. Nato mezzala, ma adattato a tutti i ruoli del centrocampo, è molto apprezzato anche dal Monopoli, che come la Carrarese starebbe però aspettando prima di scoprire le proprie carte.

Intanto dalle 15,30 di oggi si è aperta la prevendita dei biglietti per il settore ospiti dell’Arena Garibaldi di Pisa per il match in programma lunedì 13 gennaio. Per decisione delle Autorità competenti i residenti nella province di Massa-Carrara e La Spezia potranno acquistare tagliandi solo nel settore ospiti. Per quanto riguarda invece la sfida fra Carrarese e Spezia di domenica 19 gennaio si prospetta invece il divieto di trasferta per i tifosi degli aquilotti, ma si resta in attesa di comunicazioni ufficiali.

In tarda serata la società ha perfezionato la cessione a titolo definitivo del difensore islandese Hermannsson alla società greca Volos Neos Podosfairikos Syllogos.