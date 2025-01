La Carrarese Giovani travolge la Filattierese

Fivizzanese 3 Massarosa 1

FIVIZZANESE: Carvajal, Gerali, Salku Andrea, Bocchia, Valentini, Bianchi, Clementi (90’ Sartorio), Berti, Salku Bruno, Mencatelli (84’ Carnaccioli), Mosti (70’ Orsoni). All. Duchi.

MASSAROSA: Grande, Benedetti, Bertolucci, Malfatti, Lazzarini, Orlandi (84’ Tomei), Larini, Prendi (73’ Bartoli), Larini (81’ Cheli), Gandini, Volpe (63’ Cotza). All Misuri.

Arbitro: Russo di Pisa.

Marcatori: 12’ Berti (F), 22’ rig. Volpe (M), 74’ Salku Bruno (F), 81’ aut. Malfatti (M).

Note: al 77’ espulso Salku Bruno (F).

FIVIZZANO – Non si ferma la capolista che supera anche l’ostacolo Massarosa. Al 12’ Fivizzanese in vantaggio: serpentina di Bruno Salku e palla che arriva a Mosti che dal fondo serve in mezzo per Berti che beffa Grande. Al 17’ una punizione di Mencatelli si stampa sul palo. Al 21’ l’arbitro assegna un rigore agli ospiti per un fallo, dubbio, di Bocchia. Dal dischetto pareggia Volpe. Al 30’ cross di Gerali per Salku ma la sua conclusione finisce fuori Nella ripresa, al 48’, ancora un imprendibile Salku salta due uomini e calcia dal limite, senza, però, trovare il gol. Al 56’ Mosti conclude alto. Poi la Fivizzanese chiude i conti: al 74’ sempre Salku si accentra e con il sinistro insacca sotto la traversa. Poi Salku viene espulso ma all’80’ un retropassaggio di Malfatti costa l’autogol per il 3-1 che vanifica le speranze del Massarosa. L’ingresso di Cotza comunque dà un po’ di vitalità e un suo tiro al 91’ costringe Carvajal a una grande parata.

Ilaria Gallione