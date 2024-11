La Carrarese si sveglia tardi e inciampa. Azzurri battuti a Modena dopo 6 risultati utili

MODENA

2

CARRARESE

0

MODENA (4-3-2-1): Gagno; Dellavalle, Caldara, Cauz, Idrissi (84’ Cotali); Battistella (72’ Magnino), Gerli, Santoro; Palumbo (84’ Zaro), Bozhanaj (62’ Caso); Defrel (62’ Abiuso). A disp. Sassi, Bagheria, Beyuku, Duca, Di Pardo, Oliva, Botteghin. All. Mandelli.

CARRARESE (3-5-2): Bleve; Coppolaro (27’ Oliana), Illanes, Imperiale; Zanon (53’ Bouah), Zuelli, Schiavi, Giovane (75’ Finotto), Cicconi; Cherubini (53’ Cerri), Shpendi (75’ Capello). A disp. Chiorra, Guarino, Motolese, Cavion, Capezzi, Palmieri, Panico. All. Calabro.

Arbitro: Perri di Roma; assistenti Tolfo di Pordenone e Galimberti di Seregno; quarto ufficiale Vailati di Crema; Var Nasca; Avar Di Vuolo.

Marcatori: 42’ Cauz (M), 80’ Palumbo (M).

Note: spettatori 8.569 (712 ospiti); angoli 4-3; ammoniti Defrel, Giovane, Gagno, Imperiale; recupero 2’ e 3’.

MODENA – Un tempo per uno ma i tre punti rimangono a Modena. I canarini ritrovano il successo dopo 6 gare così come dopo 6 gare si interrompe la serie positiva della Carrarese. Primo tempo troppo timido per la squadra apuana che fatica a tenere palla ed a portarla nella metà campo avversaria. Già dopo 4’ di gioco il tecnico Calabro si toglie la giacca e inizia a spronare i suoi che stanno sbagliando troppi palloni in uscita. E’ il Modena a fare la partita pur creando poco o nulla. Al 17’ ci prova dal limite l’ex Bozhanaj ma il suo tiro sorvola la traversa. Al 27’ gli azzurri perdono Coppolaro per infortunio. Esce un ’pezzo’ della difesa imbattibile e dopo 333 minuti Bleve torna a subire gol. La Carrarese lo prende nel modo peggiore, su una leggibile punizione dalla trequarti. Al 42’ Caldara di testa anticipa tutti sulla battuta di Palumbo; gli si oppone Bleve che respinge, però, sui piedi di Cauz che insacca da pochi passi. Vantaggio meritato per il Modena che un minuto prima aveva colpito il palo con Palumbo, inseritosi in area sul filtrante da destra di Santoro.

Nella ripresa, complice anche qualche cambio, la Carrarese cambia registro. Al 59’ Zuelli si libera al tiro da fuori e colpisce la traversa. Al 65’ triangolo tra Shpendi e Cerri con Gagno che salva sul diagonale rasoterra dell’albanese incuneatosi in area. Nel suo momento migliore la compagine marmifera subisce il raddoppio. All’80’ Oliana respinge male a centrocampo facendo partire il contropiede di Caso che ’apparecchia’ per il sinistro vincente di Palumbo. Nel finale, proprio al 90’, ci sarebbe anche un rigore per una vistosa trattenuta di Dellavalle su Finotto, ma l’arbitro lascia correre e il Var non interviene.

Gianluca Bondielli